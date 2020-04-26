Как Польша проиграла Украину

Как Польша проиграла УкраинуКиевский поход Юзефа Пилсудского
Возобновление 100 лет назад, 25 апреля 1920 г., советско-польской войны было вызвано стремлением руководства независимой Польши вернуть «традиционные» границы и застраховаться от советского вторжения. Надежды Варшавы на краткосрочную кампанию не оправдались: наступление польских войск на Украине не привело к разгрому противостоящих частей Юго-Западного фронта и породило затяжную, изобиловавшую драматичными эпизодами войну с Советской Россией.
Поражение Германии в Первой мировой войне, провозглашение Юзефом Пилсудским 16 ноября 1918 г. независимости Польши резко изменили военно-политическую обстановку на востоке Европы. Амбиции польского государства, вернувшегося из исторического небытия, столкнулись со стремлением к национальному возрождению народов с окраин распавшихся империй и мессианскими идеями большевиков о мировой революции.
Отвод немецких войск после Компьенского перемирия активизировал попытки новых государств закрепить за собой «ничейные» территории. К середине февраля Красная армия вышла на линию Паневежис (Литва), Слоним, Береза Картузская (нынешняя Белоруссия), Сарны, Овруч (Украина), а 6 января советские части выбили из Вильнюса польские войска. РСФСР признала независимость провозглашенных в декабре 1918 г. – феврале 1919 г. Литовской, а затем объединенной Литовско-Белорусской ССР, что вызвало негативную реакцию Варшавы, мечтавшей о восстановлении границ Речи Посполитой, существовавших до ее первого раздела в 1772 г.
Эвакуация немецких войск из Польши создала линию соприкосновения частей Красной и польской армий в Белоруссии и на Украине. В марте 1919 г. поляки перешли в наступление в Белоруссии, заняли Слоним и Пинск. Варшава объясняла свои действия стремлением создать «пояс безопасности» и занять более удобные рубежи на случай советского вторжения, но объяснение не выглядело убедительным: еще до начала боевых действий против Красной армии польские войска вели боевые действия против Западно-Украинской народной республики, а затем и против Украинской народной республики Симона Петлюры. Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.