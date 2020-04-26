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Как Польша проиграла Украину

Киевский поход Юзефа Пилсудского
Павел Аптекарь
United States Library of Congress

Возобновление 100 лет назад, 25 апреля 1920 г., советско-польской войны было вызвано стремлением руководства независимой Польши вернуть «традиционные» границы и застраховаться от советского вторжения. Надежды Варшавы на краткосрочную кампанию не оправдались: наступление польских войск на Украине не привело к разгрому противостоящих частей Юго-Западного фронта и породило затяжную, изобиловавшую драматичными эпизодами войну с Советской Россией.

Поражение Германии в Первой мировой войне, провозглашение Юзефом Пилсудским 16 ноября 1918 г. независимости Польши резко изменили военно-политическую обстановку на востоке Европы. Амбиции польского государства, вернувшегося из исторического небытия, столкнулись со стремлением к национальному возрождению народов с окраин распавшихся империй и мессианскими идеями большевиков о мировой революции.

Отвод немецких войск после Компьенского перемирия активизировал попытки новых государств закрепить за собой «ничейные» территории. К середине февраля Красная армия вышла на линию Паневежис (Литва), Слоним, Береза Картузская (нынешняя Белоруссия), Сарны, Овруч (Украина), а 6 января советские части выбили из Вильнюса польские войска. РСФСР признала независимость провозглашенных в декабре 1918 г. – феврале 1919 г. Литовской, а затем объединенной Литовско-Белорусской ССР, что вызвало негативную реакцию Варшавы, мечтавшей о восстановлении границ Речи Посполитой, существовавших до ее первого раздела в 1772 г.

Эвакуация немецких войск из Польши создала линию соприкосновения частей Красной и польской армий в Белоруссии и на Украине. В марте 1919 г. поляки перешли в наступление в Белоруссии, заняли Слоним и Пинск. Варшава объясняла свои действия стремлением создать «пояс безопасности» и занять более удобные рубежи на случай советского вторжения, но объяснение не выглядело убедительным: еще до начала боевых действий против Красной армии польские войска вели боевые действия против Западно-Украинской народной республики, а затем и против Украинской народной республики Симона Петлюры. Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных