Как Польша проиграла Украину

Эвакуация немецких войск из Польши создала линию соприкосновения частей Красной и польской армий в Белоруссии и на Украине. В марте 1919 г. поляки перешли в наступление в Белоруссии, заняли Слоним и Пинск. Варшава объясняла свои действия стремлением создать «пояс безопасности» и занять более удобные рубежи на случай советского вторжения, но объяснение не выглядело убедительным: еще до начала боевых действий против Красной армии польские войска вели боевые действия против Западно-Украинской народной республики, а затем и против Украинской народной республики Симона Петлюры. Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.