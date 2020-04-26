Храм тифлисского семинариста

В Русской православной церкви (РПЦ) 380 епископов, но их отдельные голоса почти не слышны – игнорирует ли делегация Всеправославный собор на Крите по единоличному решению патриарха, противоречащему решениям Архиерейского собора; разрывает ли РПЦ каноническое общение с тремя поместными церквями (и двумя старшими патриаршими престолами – Константинопольским и Александрийским) из-за Украины; благословляет ли иерархия странное убранство главного храма Вооруженных сил. В последнем случае молчание – приговор всему процессу духовного возрождения и «второго крещения» Руси. Огромная – по земным ресурсам и заявленной численности – церковь явно не выдерживает испытания недоучившимся тифлисским семинаристом. Гонений на христиан нет; идти против закона не нужно – нужно было всего лишь не предать принципа и крови мучеников, хоть немного рискнуть собственным комфортом. 380 епископов – и крики адептов РПЦ, что их больше других православных вместе взятых... Это как тело кита. Мертвого кита в океане. Можно говорить о том, что его масса больше любого наземного млекопитающего, но факт остается фактом – это мертвое, безжизненное и бессильное в своей плавающей по волнам массе существо.