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Почему Британия до сих пор не отняла активы у российских олигархов

Доказать незаконное происхождение средств в английском суде весьма сложно
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Максим Стулов / Ведомости

Период «коронавирусного Апокалипсиса» хорош хотя бы тем, что можно вспомнить позабытые популярные темы. 

Прошло больше трех лет, как Британия приняла Criminal Finances Act 2017. Принятие его сопровождалось многочисленными высказываниями о необходимости борьбы с «грязными российскими деньгами», которые «навезли в Лондон путинские олигархи». В качестве основного средства борьбы с «нечистыми российскими капиталами», коварно проникшими в Британию, рассматривался так называемый Unexplained Wealth Order (UWO) – приказ о необходимости декларирования источника происхождения средств. В средствах массовой информации он часто именовался MacMafia order – по названию сериала (MacMafia) о российской мафии и отмывании денег в британской столице.

По своей правовой сути UWO – гражданско-правовое средство конфискации активов, если у их владельца отсутствует разумное подтверждение дохода (источника) для их приобретения, а также существуют подозрения в связи владельца активов с «серьезной» преступностью. Пять британских государственных агентств были уполномочены законом обращаться в суд с требованиями о вынесении подобных приказов. При получении приказа лицо, которому он был направлен, должно было в установленный срок документально подтвердить источник происхождения средств для приобретения активов или обжаловать обоснованность вынесения приказа. По получении информации о происхождении активов соответствующее агентство должно в течение шести месяцев решить, обращаться ли с заявлением в суд о конфискации активов. Суд также может принять решение об аресте активов на весь срок процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных