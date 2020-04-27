Почему Британия до сих пор не отняла активы у российских олигархов

Почему Британия до сих пор не отняла активы у российских олигарховДоказать незаконное происхождение средств в английском суде весьма сложно
Период «коронавирусного Апокалипсиса» хорош хотя бы тем, что можно вспомнить позабытые популярные темы.
Прошло больше трех лет, как Британия приняла Criminal Finances Act 2017. Принятие его сопровождалось многочисленными высказываниями о необходимости борьбы с «грязными российскими деньгами», которые «навезли в Лондон путинские олигархи». В качестве основного средства борьбы с «нечистыми российскими капиталами», коварно проникшими в Британию, рассматривался так называемый Unexplained Wealth Order (UWO) – приказ о необходимости декларирования источника происхождения средств. В средствах массовой информации он часто именовался MacMafia order – по названию сериала (MacMafia) о российской мафии и отмывании денег в британской столице.
По своей правовой сути UWO – гражданско-правовое средство конфискации активов, если у их владельца отсутствует разумное подтверждение дохода (источника) для их приобретения, а также существуют подозрения в связи владельца активов с «серьезной» преступностью. Пять британских государственных агентств были уполномочены законом обращаться в суд с требованиями о вынесении подобных приказов. При получении приказа лицо, которому он был направлен, должно было в установленный срок документально подтвердить источник происхождения средств для приобретения активов или обжаловать обоснованность вынесения приказа. По получении информации о происхождении активов соответствующее агентство должно в течение шести месяцев решить, обращаться ли с заявлением в суд о конфискации активов. Суд также может принять решение об аресте активов на весь срок процесса.