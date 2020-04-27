Почему Британия до сих пор не отняла активы у российских олигархов

По своей правовой сути UWO – гражданско-правовое средство конфискации активов, если у их владельца отсутствует разумное подтверждение дохода (источника) для их приобретения, а также существуют подозрения в связи владельца активов с «серьезной» преступностью. Пять британских государственных агентств были уполномочены законом обращаться в суд с требованиями о вынесении подобных приказов. При получении приказа лицо, которому он был направлен, должно было в установленный срок документально подтвердить источник происхождения средств для приобретения активов или обжаловать обоснованность вынесения приказа. По получении информации о происхождении активов соответствующее агентство должно в течение шести месяцев решить, обращаться ли с заявлением в суд о конфискации активов. Суд также может принять решение об аресте активов на весь срок процесса.