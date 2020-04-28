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Почему Россия вышла в коронавирусные лидеры

Более населенные страны, вероятно, имеют статистику хуже качеством
Кирилл Харатьян

В России в день 28 апреля 2020 г. диагноз COVID получило 6411 человек – и это самый большой показатель в мире. По общему числу заболевших Россия пока только восьмая, а по числу умерших вообще на 20-м месте, ниже Португалии.

Замечательно другое. Россия – девятая по численности населения страна в мире, но из более населенных стран только США пока в пиковый момент заражения стабильно превосходили график России, описывающий ежедневное число заболевших. Да, в 1,5-миллиардном Китае был один день, когда зараженных оказалось более 14 000, но то была флуктуация статистики, на пике эпидемии заболевших бывало по 3500 в день; 210-миллионная Бразилия три дня назад внезапно дала пик свыше 6000 зараженных, после чего заболеваемость вернулась к привычным примерно 3500; в Индии, где живет 1,3 млрд человек, дневная заболеваемость ни разу не поднималась выше 2000; в 220-миллионном Пакистане не бывало больше тысячи зараженных в день; Индонезия, где жителей 270 млн, не добиралась и до 500 случаев в день; 170-миллионная страна Бангладеш – 6400 случаев всего, как за один день 28 апреля в России; наконец, в Нигерии, где 220 млн, – 1337 случаев, и тоже не в день, а всего.

Есть, конечно, неподтвержденные данные, американские, будто коронавирус в большей степени опасен для белой расы, а черная и особенно желтая гораздо меньше восприимчивы к нему. Но, во-первых, это данные пока только одного исследования, а во-вторых, что более важно, разница в заболеваемости отнюдь не такая, как между Россией и Пакистаном или Бангладеш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных