Почему Россия вышла в коронавирусные лидеры

Замечательно другое. Россия – девятая по численности населения страна в мире, но из более населенных стран только США пока в пиковый момент заражения стабильно превосходили график России, описывающий ежедневное число заболевших. Да, в 1,5-миллиардном Китае был один день, когда зараженных оказалось более 14 000, но то была флуктуация статистики, на пике эпидемии заболевших бывало по 3500 в день; 210-миллионная Бразилия три дня назад внезапно дала пик свыше 6000 зараженных, после чего заболеваемость вернулась к привычным примерно 3500; в Индии, где живет 1,3 млрд человек, дневная заболеваемость ни разу не поднималась выше 2000; в 220-миллионном Пакистане не бывало больше тысячи зараженных в день; Индонезия, где жителей 270 млн, не добиралась и до 500 случаев в день; 170-миллионная страна Бангладеш – 6400 случаев всего, как за один день 28 апреля в России; наконец, в Нигерии, где 220 млн, – 1337 случаев, и тоже не в день, а всего.