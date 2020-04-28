Энергодипломатия: искусство невозможного

Энергодипломатия: искусство невозможногоТолько коллективными усилиями можно спасти нефтяной мир
В конце мая могут заполниться емкости в нефтехранилищах Кушинга (штат Оклахома) – и повторится «черный понедельник» 20 апреля. В тот день впервые в истории цена на нефть на «бумажном» рынке (майские фьючерсы на американский маркерный сорт WTI на Нью-Йоркской товарной бирже) стоили минус $40,32 за баррель.
В Великобритании нечто похожее, правда, бывало – при освоении нефтегазовых месторождений Северного моря, – но не из-за рыночных причин: цены иногда уходили в минус, когда правительство ввело запрет на продажу жидких фракций, если не обеспечена полная утилизация попутного газа. Отрицательные цены становятся нормой в возобновляемой (солнечной и ветровой) энергетике, и на этом строится идеология производства так называемого зеленого водорода в рамках политики декарбонизации ЕС.
Сейчас главная краткосрочная задача нефтяной отрасли – не допустить переполнения нефтехранилищ. Но предложение по-прежнему в избытке, и срочно нужны любые рациональные средства, чтобы оттянуть полное затоваривание емкостей.