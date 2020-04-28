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Энергодипломатия: искусство невозможного

Только коллективными усилиями можно спасти нефтяной мир
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
Jon Nazca / Reuters

В конце мая могут заполниться емкости в нефтехранилищах Кушинга (штат Оклахома) – и повторится «черный понедельник» 20 апреля. В тот день впервые в истории цена на нефть на «бумажном» рынке (майские фьючерсы на американский маркерный сорт WTI на Нью-Йоркской товарной бирже) стоили минус $40,32 за баррель.

В Великобритании нечто похожее, правда, бывало – при освоении нефтегазовых месторождений Северного моря, – но не из-за рыночных причин: цены иногда уходили в минус, когда правительство ввело запрет на продажу жидких фракций, если не обеспечена полная утилизация попутного газа. Отрицательные цены становятся нормой в возобновляемой (солнечной и ветровой) энергетике, и на этом строится идеология производства так называемого зеленого водорода в рамках политики декарбонизации ЕС.

Сейчас главная краткосрочная задача нефтяной отрасли – не допустить переполнения нефтехранилищ. Но предложение по-прежнему в избытке, и срочно нужны любые рациональные средства, чтобы оттянуть полное затоваривание емкостей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных