Энергодипломатия: искусство невозможного

В Великобритании нечто похожее, правда, бывало – при освоении нефтегазовых месторождений Северного моря, – но не из-за рыночных причин: цены иногда уходили в минус, когда правительство ввело запрет на продажу жидких фракций, если не обеспечена полная утилизация попутного газа. Отрицательные цены становятся нормой в возобновляемой (солнечной и ветровой) энергетике, и на этом строится идеология производства так называемого зеленого водорода в рамках политики декарбонизации ЕС.