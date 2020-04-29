Эпидемия регионализма

Эпидемия регионализмаГубернаторам надо оставить расширенные полномочия, считают россияне
Губернаторы должны иметь больше власти и финансовых возможностей при управлении регионами и после окончания пандемии коронавируса, показал опрос. Полномочия губернаторов президент расширил во имя борьбы с коронавирусом, но оказалось, что провинции нравится большая политическая и экономическая самостоятельность.
Фонд «Общественное мнение» провел в апреле опрос населения всех федеральных округов России об их отношении к расширению губернаторских полномочий во время эпидемии коронавируса и их сохранению после ее завершения.
Подавляющее большинство опрошенных – 71% назвали правильным предложение Владимира Путина увеличить полномочия губернаторов, против высказались 16%, еще 13% затруднились с ответом. Радикальных различий в зависимости от возраста и образования нет. Зато мнение отличается в зависимости от места жительства респондентов: наивысший уровень поддержки увеличения самостоятельности региональных руководителей отмечается в Сибири и на Урале (81 и 75%), а наименьший (и это все равно 66%) – в Центральном и Южном округах. Укрепление полномочий Сергея Собянина на период эпидемии поддержали 55% москвичей, против высказался 21%, затруднились ответить 24%.