Эпидемия регионализма

Подавляющее большинство опрошенных – 71% назвали правильным предложение Владимира Путина увеличить полномочия губернаторов, против высказались 16%, еще 13% затруднились с ответом. Радикальных различий в зависимости от возраста и образования нет. Зато мнение отличается в зависимости от места жительства респондентов: наивысший уровень поддержки увеличения самостоятельности региональных руководителей отмечается в Сибири и на Урале (81 и 75%), а наименьший (и это все равно 66%) – в Центральном и Южном округах. Укрепление полномочий Сергея Собянина на период эпидемии поддержали 55% москвичей, против высказался 21%, затруднились ответить 24%.