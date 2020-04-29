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Мнения / От редакции

Эпидемия регионализма

Губернаторам надо оставить расширенные полномочия, считают россияне
Павел Аптекарь
РИА Новости

Губернаторы должны иметь больше власти и финансовых возможностей при управлении регионами и после окончания пандемии коронавируса, показал опрос. Полномочия губернаторов президент расширил во имя борьбы с коронавирусом, но оказалось, что провинции нравится большая политическая и экономическая самостоятельность.

Фонд «Общественное мнение» провел в апреле опрос населения всех федеральных округов России об их отношении к расширению губернаторских полномочий во время эпидемии коронавируса и их сохранению после ее завершения.

Подавляющее большинство опрошенных – 71% назвали правильным предложение Владимира Путина увеличить полномочия губернаторов, против высказались 16%, еще 13% затруднились с ответом. Радикальных различий в зависимости от возраста и образования нет. Зато мнение отличается в зависимости от места жительства респондентов: наивысший уровень поддержки увеличения самостоятельности региональных руководителей отмечается в Сибири и на Урале (81 и 75%), а наименьший (и это все равно 66%) – в Центральном и Южном округах. Укрепление полномочий Сергея Собянина на период эпидемии поддержали 55% москвичей, против высказался 21%, затруднились ответить 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных