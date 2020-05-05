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День Победы и другие домашние радости

Как эпидемия изменила отношение к главным российским праздникам
Федор Крашенников , политолог
Валерий Матыцин / ТАСС

На время эпидемии SARS-CoV-19 в России пришлось как минимум три праздника, в обычные годы имевших большое политическое значение и сопровождавшихся массовыми мероприятиями — православная Пасха, Первое мая и День Победы. Два из них уже миновали, и в преддверии Дня Победы можно подвести некоторые предварительные итоги и задуматься о содержании и значении всех этих праздников сейчас и в будущем.

Православная Пасха в 2020 г. вновь стала тем, чем и должна быть в светском государстве, — религиозным конфессиональным праздником. Верующие люди нашли способ встретить его в соответствии с убеждениями, а неверующим могли просто не заметить его — возможно, впервые за много последних лет. Федеральные и региональные политики, обычно позировавшие в этот день со свечками, в большинстве случаев остались за кадром, как и суета с куличами и яйцами — те, кому все это на самом деле важно, в этом году прекрасно справились без уличных фестивалей и прочих атрибутов казенного торжества. Не обошлось без небольших скандалов, но они лишь продемонстрировали отсутствие в российском обществе широкой базы для православного радикализма: большинство верующих людей ожидаемо оказались законопослушными и ответственными гражданами и остались дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных