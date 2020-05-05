День Победы и другие домашние радости

Православная Пасха в 2020 г. вновь стала тем, чем и должна быть в светском государстве, — религиозным конфессиональным праздником. Верующие люди нашли способ встретить его в соответствии с убеждениями, а неверующим могли просто не заметить его — возможно, впервые за много последних лет. Федеральные и региональные политики, обычно позировавшие в этот день со свечками, в большинстве случаев остались за кадром, как и суета с куличами и яйцами — те, кому все это на самом деле важно, в этом году прекрасно справились без уличных фестивалей и прочих атрибутов казенного торжества. Не обошлось без небольших скандалов, но они лишь продемонстрировали отсутствие в российском обществе широкой базы для православного радикализма: большинство верующих людей ожидаемо оказались законопослушными и ответственными гражданами и остались дома.