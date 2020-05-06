Почему квоты на экспорт зерна – это плохо

Почему квоты на экспорт зерна – это плохоРоссийский рынок в состоянии отрегулировать ситуацию естественным путем
Неделю назад российские компании были вынуждены остановить продажи зерна на экспорт. Поставки по заключенным контрактам еще идут, но новых сделок нет, вся квота на экспорт, введенная государством в конце марта, полностью выбрана. Второй раз за историю новой России экспорт зерна из страны официально запрещен. Министерство сельского хозяйства предлагает сделать квотирование постоянным механизмом, что неминуемо ударит по развитию сектора и, вероятно, поставит крест на аграрных экспортных амбициях страны.
В последние месяцы мировой зерновой рынок с озабоченностью следил за действиями России, крупнейшего экспортера пшеницы. Участники рынка опасались, что из-за девальвации рубля и возможного скачка спроса, вызванного пандемией коронавируса, российские власти могут ограничить экспорт. И это действительно произошло. Государство, ссылаясь на «необходимость обеспечить стабильность продовольственного рынка», решило ввести квоту в 7 млн т на вывоз основных зерновых культур до нового сезона, который начинается в июле. Одновременно был запрещен вывоз медицинских масок, но он уже отменен, а также ограничен вывоз масличных и некоторых продовольственных товаров, вроде пресловутой гречки и репы.
Россия не единственная пошла по этому пути. Чиновники многих стран, впечатленные фотографиями пустых полок в продовольственных магазинах, задумались об ограничениях вывоза. Закрыл поставки риса Вьетнам, Румыния запретила вывоз всего зерна, Украина заявила, что ограничит вывоз основной экспортной позиции – кукурузы. Но Вьетнам в мае открывает экспорт, Румыния после дискуссии с недовольной Европейской комиссией сняла ограничения через неделю после их ввода, а чиновники Украины, подискутировав с бизнесом, отказалась от своих планов. Россия же не только не готова отказаться от текущей квоты, Минсельхоз планирует использовать квотирование и в будущем.