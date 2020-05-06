Почему квоты на экспорт зерна – это плохо

Россия не единственная пошла по этому пути. Чиновники многих стран, впечатленные фотографиями пустых полок в продовольственных магазинах, задумались об ограничениях вывоза. Закрыл поставки риса Вьетнам, Румыния запретила вывоз всего зерна, Украина заявила, что ограничит вывоз основной экспортной позиции – кукурузы. Но Вьетнам в мае открывает экспорт, Румыния после дискуссии с недовольной Европейской комиссией сняла ограничения через неделю после их ввода, а чиновники Украины, подискутировав с бизнесом, отказалась от своих планов. Россия же не только не готова отказаться от текущей квоты, Минсельхоз планирует использовать квотирование и в будущем.