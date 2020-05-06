Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика

Почему квоты на экспорт зерна – это плохо

Российский рынок в состоянии отрегулировать ситуацию естественным путем
Андрей Сизов-младший , исполнительный директор центра «Совэкон»
Денис Абрамов / для Ведомостей

Неделю назад российские компании были вынуждены остановить продажи зерна на экспорт. Поставки по заключенным контрактам еще идут, но новых сделок нет, вся квота на экспорт, введенная государством в конце марта, полностью выбрана. Второй раз за историю новой России экспорт зерна из страны официально запрещен. Министерство сельского хозяйства предлагает сделать квотирование постоянным механизмом, что неминуемо ударит по развитию сектора и, вероятно, поставит крест на аграрных экспортных амбициях страны.

В последние месяцы мировой зерновой рынок с озабоченностью следил за действиями России, крупнейшего экспортера пшеницы. Участники рынка опасались, что из-за девальвации рубля и возможного скачка спроса, вызванного пандемией коронавируса, российские власти могут ограничить экспорт. И это действительно произошло. Государство, ссылаясь на «необходимость обеспечить стабильность продовольственного рынка», решило ввести квоту в 7 млн т на вывоз основных зерновых культур до нового сезона, который начинается в июле. Одновременно был запрещен вывоз медицинских масок, но он уже отменен, а также ограничен вывоз масличных и некоторых продовольственных товаров, вроде пресловутой гречки и репы. 

Россия не единственная пошла по этому пути. Чиновники многих стран, впечатленные фотографиями пустых полок в продовольственных магазинах, задумались об ограничениях вывоза. Закрыл поставки риса Вьетнам, Румыния запретила вывоз всего зерна, Украина заявила, что ограничит вывоз основной экспортной позиции – кукурузы. Но Вьетнам в мае открывает экспорт, Румыния после дискуссии с недовольной Европейской комиссией сняла ограничения через неделю после их ввода, а чиновники Украины, подискутировав с бизнесом, отказалась от своих планов. Россия же не только не готова отказаться от текущей квоты, Минсельхоз планирует использовать квотирование и в будущем.

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных