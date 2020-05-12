Мобильность населения до и после пандемии

Ключевым фактором передвижения станет «социальная дистанция» (хотя правильнее называть ее не социальной, а физической). Вероятно, постоянные требования к ней будут сняты, но шансы повторного введения «красного уровня вирусологической опасности» серьезные. Сидеть или стоять в транспорте рядом с незнакомцами станет неприемлемым для очень многих. Наиболее безопасным видом транспорта будет автомобиль, спрос на недорогие и подержанные машины вырастет. Тренд в мегаполисах на пересаживание с личного авто на общественный транспорт развернется в обратную сторону, стояние в пробках станет предпочтительнее толпе в метро.