Коронаскептики и коронаэнтузиасты

Коронаскептики и коронаэнтузиастыЧто общего между противниками и сторонниками изоляции
Эпидемия коронавируса в течение очень короткого времени разделила людей на три группы: людей, не имеющих своей позиции и придерживающихся политики, предложенной СМИ и властями; людей, отрицающих необходимость карантинных мер, – «коронаскептиков», и людей, боящихся коронавируса, – «коронаэнтузиастов», приветствующих любые ограничительные меры.
Большинство людей относится к первой группе. Они обычно более или менее законопослушны. Если государство вводит ограничения, они их придерживаются, не обсуждая особенно необходимость: надо – значит надо. Когда власти сообщат, что можно будет выходить на улицу, они выйдут. Если условия запретов станут жестче, эти люди скорее всего будут их соблюдать до какого-то предела. Нельзя сказать, чтобы ограничения этой группе нравились, они, безусловно, причиняют множество неудобств, лишают дохода, работы и т. д. Когда речь зайдет о том, что надо на что-то жить, многие из них вынужденно пойдут работать, иногда понимая, что нарушают правила, а иногда воспринимая ограничительные нормы точно как герой чеховского рассказа «Злоумышленник»: он даже не понимает, какая связь между открученной от рельса гайкой и катастрофой с человеческими жертвами. Об этой группе мы еще поговорим, а пока нас будут интересовать две другие группы.
Позиция коронаскептиков выглядит до предела либеральной. Защита от вируса – наше личное дело. Вероятность умереть преувеличена. Это, конечно, не грипп, но и не чума с сибирской язвой. Общество будет нести огромные потери от карантина, намного большие, чем потери от самой эпидемии. Нельзя закрывать парки – пусть люди бегают, нельзя мешать людям работать – они должны зарабатывать себе на жизнь. Именно среди этой группы так популярен опыт Швеции, пытающейся, по мнению экспертов, выработать как можно быстрее коллективный иммунитет. Нестрогие и добровольные шведские меры – эталон для коронаскептиков. К этой группе в какой-то степени примыкают адепты БЦЖ (прививка от туберкулеза; сокращенное от бациллы Кальмета – Жерена, ходили слухи, будто привитые БЦЖ слабо заражаются коронавирусом), а также противники ношения масок и перчаток и сторонники мирового заговора элит.