Коронаскептики и коронаэнтузиасты

Большинство людей относится к первой группе. Они обычно более или менее законопослушны. Если государство вводит ограничения, они их придерживаются, не обсуждая особенно необходимость: надо – значит надо. Когда власти сообщат, что можно будет выходить на улицу, они выйдут. Если условия запретов станут жестче, эти люди скорее всего будут их соблюдать до какого-то предела. Нельзя сказать, чтобы ограничения этой группе нравились, они, безусловно, причиняют множество неудобств, лишают дохода, работы и т. д. Когда речь зайдет о том, что надо на что-то жить, многие из них вынужденно пойдут работать, иногда понимая, что нарушают правила, а иногда воспринимая ограничительные нормы точно как герой чеховского рассказа «Злоумышленник»: он даже не понимает, какая связь между открученной от рельса гайкой и катастрофой с человеческими жертвами. Об этой группе мы еще поговорим, а пока нас будут интересовать две другие группы.