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Коронаскептики и коронаэнтузиасты

Что общего между противниками и сторонниками изоляции
Николай Кульбака , экономист
Алексей Даничев / РИА

Эпидемия коронавируса в течение очень короткого времени разделила людей на три группы: людей, не имеющих своей позиции и придерживающихся политики, предложенной СМИ и властями; людей, отрицающих необходимость карантинных мер, – «коронаскептиков», и людей, боящихся коронавируса, – «коронаэнтузиастов», приветствующих любые ограничительные меры.

Большинство людей относится к первой группе. Они обычно более или менее законопослушны. Если государство вводит ограничения, они их придерживаются, не обсуждая особенно необходимость: надо – значит надо. Когда власти сообщат, что можно будет выходить на улицу, они выйдут. Если условия запретов станут жестче, эти люди скорее всего будут их соблюдать до какого-то предела. Нельзя сказать, чтобы ограничения этой группе нравились, они, безусловно, причиняют множество неудобств, лишают дохода, работы и т. д. Когда речь зайдет о том, что надо на что-то жить, многие из них вынужденно пойдут работать, иногда понимая, что нарушают правила, а иногда воспринимая ограничительные нормы точно как герой чеховского рассказа «Злоумышленник»: он даже не понимает, какая связь между открученной от рельса гайкой и катастрофой с человеческими жертвами. Об этой группе мы еще поговорим, а пока нас будут интересовать две другие группы.

Позиция коронаскептиков выглядит до предела либеральной. Защита от вируса – наше личное дело. Вероятность умереть преувеличена. Это, конечно, не грипп, но и не чума с сибирской язвой. Общество будет нести огромные потери от карантина, намного большие, чем потери от самой эпидемии. Нельзя закрывать парки – пусть люди бегают, нельзя мешать людям работать – они должны зарабатывать себе на жизнь. Именно среди этой группы так популярен опыт Швеции, пытающейся, по мнению экспертов, выработать как можно быстрее коллективный иммунитет. Нестрогие и добровольные шведские меры – эталон для коронаскептиков. К этой группе в какой-то степени примыкают адепты БЦЖ (прививка от туберкулеза; сокращенное от бациллы Кальмета – Жерена, ходили слухи, будто привитые БЦЖ слабо заражаются коронавирусом), а также противники ношения масок и перчаток и сторонники мирового заговора элит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных