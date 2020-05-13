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Как $1,7 млрд инвестиций превратились в воспоминания

Павел Дуров, видимо, опоздал со своей криптовалютой
Валерий Кодачигов
AP Photo

Крах финансовой системы Павла Дурова TON еще до ее открытия наглядно показал: наноэпоха игры в фантики, именуемые криптовалютой, закончилась. Пока не понятно, как инвесторы, вложившиеся в валюту, которая должна была изменить, а теперь уже не изменит мир, будут разбираться с отцом-основателем Telegram, а он – с инвесторами. Но то, что желающих вкладываться в производство денег из электричества после истории с TON станет меньше, – факт. Криптовалютный пузырь в мире, собственно, сдулся еще два года назад. Но история с выпуском грамов дотянула до наших дней – видите, как легко в современном мире стать живым ископаемым.

В своих бедах Дуров обвинил американские власти. Действительно, они запретили выпускать Telegram-валюту грам в том виде, в котором это планировалось. Но виновны в происходящем они лишь отчасти. Случись ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение цифровых монет) три года назад – все были бы в шоколаде. Котировки криптовалют перли вверх как на дрожжах, государства, за исключением, пожалуй что, Китая и США, на этот рынок не обращали внимания, а покупатели и продавцы криптовалют договаривались практически по понятиям. Что такое криптовалюта? Чем она обеспечена? Что с ней будет завтра? Да какая разница – главное, дорожает. А тот, кто усматривает в этом признаки финансовой пирамиды, – дурак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных