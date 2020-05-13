Как $1,7 млрд инвестиций превратились в воспоминания

В своих бедах Дуров обвинил американские власти. Действительно, они запретили выпускать Telegram-валюту грам в том виде, в котором это планировалось. Но виновны в происходящем они лишь отчасти. Случись ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение цифровых монет) три года назад – все были бы в шоколаде. Котировки криптовалют перли вверх как на дрожжах, государства, за исключением, пожалуй что, Китая и США, на этот рынок не обращали внимания, а покупатели и продавцы криптовалют договаривались практически по понятиям. Что такое криптовалюта? Чем она обеспечена? Что с ней будет завтра? Да какая разница – главное, дорожает. А тот, кто усматривает в этом признаки финансовой пирамиды, – дурак.