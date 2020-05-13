Как $1,7 млрд инвестиций превратились в воспоминания

Как $1,7 млрд инвестиций превратились в воспоминанияПавел Дуров, видимо, опоздал со своей криптовалютой
Крах финансовой системы Павла Дурова TON еще до ее открытия наглядно показал: наноэпоха игры в фантики, именуемые криптовалютой, закончилась. Пока не понятно, как инвесторы, вложившиеся в валюту, которая должна была изменить, а теперь уже не изменит мир, будут разбираться с отцом-основателем Telegram, а он – с инвесторами. Но то, что желающих вкладываться в производство денег из электричества после истории с TON станет меньше, – факт. Криптовалютный пузырь в мире, собственно, сдулся еще два года назад. Но история с выпуском грамов дотянула до наших дней – видите, как легко в современном мире стать живым ископаемым.
В своих бедах Дуров обвинил американские власти. Действительно, они запретили выпускать Telegram-валюту грам в том виде, в котором это планировалось. Но виновны в происходящем они лишь отчасти. Случись ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение цифровых монет) три года назад – все были бы в шоколаде. Котировки криптовалют перли вверх как на дрожжах, государства, за исключением, пожалуй что, Китая и США, на этот рынок не обращали внимания, а покупатели и продавцы криптовалют договаривались практически по понятиям. Что такое криптовалюта? Чем она обеспечена? Что с ней будет завтра? Да какая разница – главное, дорожает. А тот, кто усматривает в этом признаки финансовой пирамиды, – дурак.