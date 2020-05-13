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Форс-мажор или предпринимательский риск

Предыдущий кризис не создал правовой базы для решения проблем нынешнего
Денис Савельев , научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Евгений Разумный / Ведомости

Самая актуальная тема для бизнеса в пандемию – невозможность исполнения обязательств. При неисполнении обязательства по причине непреодолимой силы всегда есть вторая сторона, которая заинтересована получить свою прибыль и не делить с не исполнившей обязательство стороной бремя риска за наступление форс-мажора.

Юристы сразу же стали рекомендовать, что делать в такой ситуации. Суть их советов сводится к тому, что решение будет индивидуальным в каждой ситуации и нужно правильно действовать, чтобы иметь возможность сослаться на такие обстоятельства. Например, нужно своевременно сообщить контрагенту о применении соответствующей нормы Гражданского кодекса, указать причинно-следственную связь обстоятельств и невозможности выполнить конкретное обязательство, сослаться на официальные документы, подтверждающие внезапность пандемии.

Издано несколько актов, которые называют пандемию форс-мажором. Например, государство в лице Минфина, МЧС и Федеральной антимонопольной службы еще в начале апреля объявило, что в сфере госзакупок в связи с пандемией форс-мажор применяется. Но ситуация быстро стала неоднозначной. Указ мэра Москвы, который называет распространение вируса чрезвычайным обстоятельством, и последовавшие за ним аналогичные документы комментаторы сочли спорными. Торгово-промышленные палаты Москвы и Санкт-Петербурга в большинстве случаев стали отказывать в выдаче заключений, что пандемия может рассматриваться как форс-мажор. Наконец, в двух последних на данный момент разъяснениях Верховный суд витиевато указал, что нерабочие дни (названные таковыми в связи с пандемией) не считаются выходными для случаев неисполнения обязательств, а также сделал отсылку к форс-мажору и недавно принятым антикризисным актам, регулирующим вопросы аренды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных