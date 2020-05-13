Форс-мажор или предпринимательский риск

Издано несколько актов, которые называют пандемию форс-мажором. Например, государство в лице Минфина, МЧС и Федеральной антимонопольной службы еще в начале апреля объявило, что в сфере госзакупок в связи с пандемией форс-мажор применяется. Но ситуация быстро стала неоднозначной. Указ мэра Москвы, который называет распространение вируса чрезвычайным обстоятельством, и последовавшие за ним аналогичные документы комментаторы сочли спорными. Торгово-промышленные палаты Москвы и Санкт-Петербурга в большинстве случаев стали отказывать в выдаче заключений, что пандемия может рассматриваться как форс-мажор. Наконец, в двух последних на данный момент разъяснениях Верховный суд витиевато указал, что нерабочие дни (названные таковыми в связи с пандемией) не считаются выходными для случаев неисполнения обязательств, а также сделал отсылку к форс-мажору и недавно принятым антикризисным актам, регулирующим вопросы аренды.