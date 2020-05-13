Недоверие, или что превращает антипрививочный миф в информационный вирус

По данным ВОЗ, в мире более 100 разных производителей разрабатывают вакцины против коронавируса, шесть вакцин уже проходят клиническое испытание. Кажется, мир застыл в ожидании, но социология уже показывает, что медицина столкнется с сопротивлением антивакцинаторов, а также с множеством людей, саботирующих вакцинации. Это подтверждается и призывами в социальных сетях избегать прививки против COVID-19.