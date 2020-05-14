Надежда на присяжных

Однако эти цифры – прежде всего результат того, что в районных судах начали работать присяжные, объясняет научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева. Там они рассматривают преимущественно дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере. В 2019 г. сокращенные коллегии присяжных (шесть человек) заработали во многих районных судах. В областных и им равных судах в коллегиях вместо прежних 12 человек – восемь, что облегчает и их комплектование, и рассмотрение дел.