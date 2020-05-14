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Надежда на присяжных

Рост числа дел с участием присяжных увеличил долю оправдательных приговоров
Павел Аптекарь
Евгений Разумный / Ведомости

Доля оправдательных приговоров в российских судах выросла – впервые с 2013 г. Это объясняется прежде всего увеличением количества судов присяжных в районных судах и числа рассмотренных ими дел. Вероятность оправдания в обычном суде остается мизерной.

В статистике судебного департамента при Верховном суде есть неожиданные цифры: впервые с 2013 г. в России увеличилось число оправдательных приговоров (на 8,3% до 2256). Их доля осталась мизерной, но также выросла – с 0,3 до 0,36%. На фоне суровых наказаний по громким делам, выглядящих несправедливой и несоразмерной местью государства и силовиков, эти данные могут вызвать удивление и надежды на смягчение решений по обычным, «неполитическим» делам.

Однако эти цифры – прежде всего результат того, что в районных судах начали работать присяжные, объясняет научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева. Там они рассматривают преимущественно дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере. В 2019 г. сокращенные коллегии присяжных (шесть человек) заработали во многих районных судах. В областных и им равных судах в коллегиях вместо прежних 12 человек – восемь, что облегчает и их комплектование, и рассмотрение дел. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных