Надежда на присяжных

Надежда на присяжныхРост числа дел с участием присяжных увеличил долю оправдательных приговоров
Доля оправдательных приговоров в российских судах выросла – впервые с 2013 г. Это объясняется прежде всего увеличением количества судов присяжных в районных судах и числа рассмотренных ими дел. Вероятность оправдания в обычном суде остается мизерной.
В статистике судебного департамента при Верховном суде есть неожиданные цифры: впервые с 2013 г. в России увеличилось число оправдательных приговоров (на 8,3% до 2256). Их доля осталась мизерной, но также выросла – с 0,3 до 0,36%. На фоне суровых наказаний по громким делам, выглядящих несправедливой и несоразмерной местью государства и силовиков, эти данные могут вызвать удивление и надежды на смягчение решений по обычным, «неполитическим» делам.
Однако эти цифры – прежде всего результат того, что в районных судах начали работать присяжные, объясняет научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева. Там они рассматривают преимущественно дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере. В 2019 г. сокращенные коллегии присяжных (шесть человек) заработали во многих районных судах. В областных и им равных судах в коллегиях вместо прежних 12 человек – восемь, что облегчает и их комплектование, и рассмотрение дел.