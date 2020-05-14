Как выйти из состояния «войны» с коронавирусом

Как выйти из состояния «войны» с коронавирусомГосударство и бизнес должны поделить ответственность
Системы здравоохранения большинства стран оказались не готовы к эпидемиям, будь то SARS-COV-2 или какой-нибудь другой высококонтагиозный вирус, против которого нет вакцины. Одна из причин, как заметил один из крупнейших современных эпидемиологов, Михаил Фаворов, в том, что во многих странах медициной управляли финансисты. Россия не исключение из этого ряда. Отсюда и необходимость карантинов, которые нанесли сокрушительный удар по экономике всех стран, подвергшихся атаке вируса, а значит, по материальному положению людей.
Мы все хорошо понимаем, что введенные в нашей стране ограничения, так называемые нерабочие дни, самоизоляция, имели единственной целью замедлить распространение эпидемии и предотвратить обвал национальных систем здравоохранения под напором тяжелобольных, заразившихся коронавирусом. Получается, что сэкономили в одном, но больше потеряли в другом – и в финансах, и в жизнях людей.
Все развитые страны финансово поддержали людей, вынужденно потерявших часть или все свои регулярные доходы, добились спада заболеваемости и начали постепенно смягчать обязательные ограничительные меры. Российские власти, несмотря на объявленный переход к рабочим дням с 12 мая, в основном готовятся к подобным шагам с начала июня. Хотя пока неясно, удастся ли добиться снижения заболеваемости до приемлемых уровней, которые позволят принять соответствующее решение. Понятно, что при продлении периода нерабочих дней до конца месяца пришлось бы тратить более значительные суммы для поддержки граждан, оставшихся без источников дохода, чем это было предложено. Поэтому, хотя дни и стали рабочими, местные власти большинства регионов страны сохранили запрет на деятельность многих бизнесов.