Как выйти из состояния «войны» с коронавирусом

Все развитые страны финансово поддержали людей, вынужденно потерявших часть или все свои регулярные доходы, добились спада заболеваемости и начали постепенно смягчать обязательные ограничительные меры. Российские власти, несмотря на объявленный переход к рабочим дням с 12 мая, в основном готовятся к подобным шагам с начала июня. Хотя пока неясно, удастся ли добиться снижения заболеваемости до приемлемых уровней, которые позволят принять соответствующее решение. Понятно, что при продлении периода нерабочих дней до конца месяца пришлось бы тратить более значительные суммы для поддержки граждан, оставшихся без источников дохода, чем это было предложено. Поэтому, хотя дни и стали рабочими, местные власти большинства регионов страны сохранили запрет на деятельность многих бизнесов.