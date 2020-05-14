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Как выйти из состояния «войны» с коронавирусом

Государство и бизнес должны поделить ответственность
Олег Вьюгин , председатель совета директоров «МДМ банка»
TASS

Системы здравоохранения большинства стран оказались не готовы к эпидемиям, будь то SARS-COV-2 или какой-нибудь другой высококонтагиозный вирус, против которого нет вакцины. Одна из причин, как заметил один из крупнейших современных эпидемиологов, Михаил Фаворов, в том, что во многих странах медициной управляли финансисты. Россия не исключение из этого ряда. Отсюда и необходимость карантинов, которые нанесли сокрушительный удар по экономике всех стран, подвергшихся атаке вируса, а значит, по материальному положению людей.

Мы все хорошо понимаем, что введенные в нашей стране ограничения, так называемые нерабочие дни, самоизоляция, имели единственной целью замедлить распространение эпидемии и предотвратить обвал национальных систем здравоохранения под напором тяжелобольных, заразившихся коронавирусом. Получается, что сэкономили в одном, но больше потеряли в другом – и в финансах, и в жизнях людей.

Все развитые страны финансово поддержали людей, вынужденно потерявших часть или все свои регулярные доходы, добились спада заболеваемости и начали постепенно смягчать обязательные ограничительные меры. Российские власти, несмотря на объявленный переход к рабочим дням с 12 мая, в основном готовятся к подобным шагам с начала июня. Хотя пока неясно, удастся ли добиться снижения заболеваемости до приемлемых уровней, которые позволят принять соответствующее решение. Понятно, что при продлении периода нерабочих дней до конца месяца пришлось бы тратить более значительные суммы для поддержки граждан, оставшихся без источников дохода, чем это было предложено. Поэтому, хотя дни и стали рабочими, местные власти большинства регионов страны сохранили запрет на деятельность многих бизнесов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных