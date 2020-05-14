Три ключевых компонента реформы здравоохранения

В СССР здравоохранение было мобилизационным, оно обеспечивало воспроизводство людских ресурсов, в первую очередь для ведения разного рода войн и служб тыла. Больницы, санатории и другие лечебные учреждения содержали на балансе огромные резервные мощности, такие как обновляемые запасы лекарств и других необходимых материалов, койки и проч., которые обычно не использовались, но могли быть оперативно развернуты в чрезвычайной ситуации в полноценные военизированные учреждения. Это позволяло оперативно реагировать и на эпидемии.