Три ключевых компонента реформы здравоохранения

Три ключевых компонента реформы здравоохраненияОбщественная медицина, самолечение и мобилизационная составляющая
В СССР здравоохранение было мобилизационным, оно обеспечивало воспроизводство людских ресурсов, в первую очередь для ведения разного рода войн и служб тыла. Больницы, санатории и другие лечебные учреждения содержали на балансе огромные резервные мощности, такие как обновляемые запасы лекарств и других необходимых материалов, койки и проч., которые обычно не использовались, но могли быть оперативно развернуты в чрезвычайной ситуации в полноценные военизированные учреждения. Это позволяло оперативно реагировать и на эпидемии.
Кроме Минздрава СССР, в КГБ, МВД, Советской армии, МПС, ВЦСПС существовали свои системы здравоохранения, административно и финансово от него не зависящие.
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