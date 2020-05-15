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Как россиян выдают из Лондона

Своих оставляют, чужих экстрадируют легко
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США из-за претензий американской налоговой /Евгений Разумный / Ведомости

Много лет российские бизнесмены, преследуемые следствием, бегут в Лондон и остаются там жить.  Часто — навсегда. «Из Лондона выдачи нет!» — любимая мантра российских беженцев. Но так ли это на самом деле? 

Если раньше угроза экстрадиции из Великобритании виделась как возможное движение лишь «в сторону» Российской Федерации, то теперь, после ареста по запросу из США Олега Тинькова, ясно, что это гораздо более глобальный процесс – со своими рисками, которые ранее никак не оценивались. И факт вмешательства американской Фемиды в обстоятельства уплаты российскими олигархами налогов на свои состояния не может не заставить насторожиться только тех, кто давно уже всего лишился и отбывает срок.

В контексте возможных наездов на олигархические состояния необходимо учесть еще три аспекта. Во-первых, ситуацию с санкциями по знаменитому списку приближенных к президенту Владимиру Путину олигархов, который может быть имплементирован США в любое удобное время. Во-вторых, отсутствие срока давности по очень значительному числу преступлений, что позволяет дотягиваться до горла виновных через десятилетия, когда уже все позабылось, все причастные расслабились. И наконец, в-третьих, примеру США легко могут последовать и Великобритания, и страны ЕС, достаточно их властям, как акулам, почувствовать «запах» неуплаченных налогов. Деньги после кризиса никому лишними не будут. 

Вопрос: а чего ждать россиянам? Как от экстрадиции в Россию, что только временно кажется неактуальным, так и от вероятной экстрадиции в «страны с высоким уровнем демократии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных