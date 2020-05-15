Как россиян выдают из Лондона

В контексте возможных наездов на олигархические состояния необходимо учесть еще три аспекта. Во-первых, ситуацию с санкциями по знаменитому списку приближенных к президенту Владимиру Путину олигархов, который может быть имплементирован США в любое удобное время. Во-вторых, отсутствие срока давности по очень значительному числу преступлений, что позволяет дотягиваться до горла виновных через десятилетия, когда уже все позабылось, все причастные расслабились. И наконец, в-третьих, примеру США легко могут последовать и Великобритания, и страны ЕС, достаточно их властям, как акулам, почувствовать «запах» неуплаченных налогов. Деньги после кризиса никому лишними не будут.