Как россиян выдают из Лондона

Как россиян выдают из ЛондонаСвоих оставляют, чужих экстрадируют легко
Много лет российские бизнесмены, преследуемые следствием, бегут в Лондон и остаются там жить. Часто — навсегда. «Из Лондона выдачи нет!» — любимая мантра российских беженцев. Но так ли это на самом деле?
Если раньше угроза экстрадиции из Великобритании виделась как возможное движение лишь «в сторону» Российской Федерации, то теперь, после ареста по запросу из США Олега Тинькова, ясно, что это гораздо более глобальный процесс – со своими рисками, которые ранее никак не оценивались. И факт вмешательства американской Фемиды в обстоятельства уплаты российскими олигархами налогов на свои состояния не может не заставить насторожиться только тех, кто давно уже всего лишился и отбывает срок.
В контексте возможных наездов на олигархические состояния необходимо учесть еще три аспекта. Во-первых, ситуацию с санкциями по знаменитому списку приближенных к президенту Владимиру Путину олигархов, который может быть имплементирован США в любое удобное время. Во-вторых, отсутствие срока давности по очень значительному числу преступлений, что позволяет дотягиваться до горла виновных через десятилетия, когда уже все позабылось, все причастные расслабились. И наконец, в-третьих, примеру США легко могут последовать и Великобритания, и страны ЕС, достаточно их властям, как акулам, почувствовать «запах» неуплаченных налогов. Деньги после кризиса никому лишними не будут.
Вопрос: а чего ждать россиянам? Как от экстрадиции в Россию, что только временно кажется неактуальным, так и от вероятной экстрадиции в «страны с высоким уровнем демократии».