Препятствия перед российской медицинской наукой

Препятствия перед российской медицинской наукойКак наладить академические клинические исследования в России
Пандемия пришла внезапно, и большинство стран, большинство систем здравоохранения, врачебное и научное сообщества оказались, по большему счету, к ней не готовы. Но все вспомнили, что приоритет общества – здоровье и благополучие людей.
На поверхности во многих странах – проблемы организации медицинской помощи и эффективного контроля над эпидемией. Однако не стоит забывать и о более глубоком источнике кризиса – недостаточном развитии медицинской науки и технологий. Фокус на решение текущих проблем, без должного инвестирования в будущее отрасли в периоды благополучия, становится причиной уязвимости человечества.
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