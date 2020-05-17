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Вирус законности

Можно ли оспорить в суде противоэпидемические меры властей
Кирилл Коротеев
РИА Новости

Российский коронавирусный федерализм не распространился на судебную систему. Во многих регионах поданы иски – оспаривают указы и распоряжения о введении «режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации», о противоэпидемических мерах и связанных с ними ограничениях прав человека. Однако нигде в России граждане не смогли добиться судебных решений в свою пользу, что не удивительно для наблюдающих за судебной системой в последние пару десятков лет. Но карантинный опыт показывает, что возможности для защиты прав человека существуют, но в иных формах.

Мировая тенденция кажется ясной: суды не пересматривают решения исполнительной власти и парламентов об ограничительных мерах в ходе борьбы с эпидемией. Высший административный суд Франции – государственный совет отклоняет одно дело за другим, часто без слушаний. Административные суды в Нижней Саксонии и Саарланде поддержали все правительственные меры, а федеральный конституционный суд ФРГ отказал в рассмотрении жалоб на нарушения прав человека, гарантированных Основным законом.

Но движение в обратном направлении, к более пристальной проверке противовирусных мер, появляется. Конституционный совет Франции (аналог российского Конституционного суда) сильно ограничил функционал приложения для слежки за инфицированными – чтобы защитить персональные данные. Конституционный суд Баварии отменил ограничение в 800 кв. м для магазинов, чтобы они могли вернуться к работе, а городской суд Праги признал министра здравоохранения некомпетентным в одиночку вводить ограничительные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных