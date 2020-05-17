Вирус законности

Российский коронавирусный федерализм не распространился на судебную систему. Во многих регионах поданы иски – оспаривают указы и распоряжения о введении «режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации», о противоэпидемических мерах и связанных с ними ограничениях прав человека. Однако нигде в России граждане не смогли добиться судебных решений в свою пользу, что не удивительно для наблюдающих за судебной системой в последние пару десятков лет. Но карантинный опыт показывает, что возможности для защиты прав человека существуют, но в иных формах.