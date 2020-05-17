Вирус законности

Вирус законностиМожно ли оспорить в суде противоэпидемические меры властей
Российский коронавирусный федерализм не распространился на судебную систему. Во многих регионах поданы иски – оспаривают указы и распоряжения о введении «режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации», о противоэпидемических мерах и связанных с ними ограничениях прав человека. Однако нигде в России граждане не смогли добиться судебных решений в свою пользу, что не удивительно для наблюдающих за судебной системой в последние пару десятков лет. Но карантинный опыт показывает, что возможности для защиты прав человека существуют, но в иных формах.
Мировая тенденция кажется ясной: суды не пересматривают решения исполнительной власти и парламентов об ограничительных мерах в ходе борьбы с эпидемией. Высший административный суд Франции – государственный совет отклоняет одно дело за другим, часто без слушаний. Административные суды в Нижней Саксонии и Саарланде поддержали все правительственные меры, а федеральный конституционный суд ФРГ отказал в рассмотрении жалоб на нарушения прав человека, гарантированных Основным законом.
Но движение в обратном направлении, к более пристальной проверке противовирусных мер, появляется. Конституционный совет Франции (аналог российского Конституционного суда) сильно ограничил функционал приложения для слежки за инфицированными – чтобы защитить персональные данные. Конституционный суд Баварии отменил ограничение в 800 кв. м для магазинов, чтобы они могли вернуться к работе, а городской суд Праги признал министра здравоохранения некомпетентным в одиночку вводить ограничительные меры.