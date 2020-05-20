Неверно понятая свобода

Не привыкать. Но что это было такое – самоизоляция? Клинический психолог, профессор Елена Орестова объясняет, что самоизоляций было две. Одна – у людей, содержание жизни которых диктует навязанный внешний ритм. Проснулся – душ – завтрак – метро – работа – обед – работа – метро – душ – ужин – телевизор – заснул. Пропуски заполняются обсуждением кулинарных рецептов, туристических поездок и родни, а также перебранками и сплетнями. Людям с навязанным внешним ритмом в самоизоляции очень трудно – разве что волком выть. Тюрьма, одно слово! В таких самоизолированных сообществах, даже если это семья, относительно высок уровень домашнего насилия – надо куда-то выплескивать страх, который рождается от пустоты в уме.