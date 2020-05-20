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Неверно понятая свобода

Как скажется на гражданах окончание самоизоляции
Кирилл Харатьян
Reuters

Председатель правительства России Михаил Мишустин, недавно сам перенесший ковид, порадовал граждан: пришло время для аккуратного, поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь! Но, конечно, с абсолютно жестким использованием средств индивидуальной защиты: и масок, и перчаток, и соответствующих режимов.

Значит, самоизоляция, которую ошибочно называют карантином, заканчивается. Значит, скоро откинемся. Хотя насколько скоро, не сказано: граждане должны находиться в тягостном неведении.

Не привыкать. Но что это было такое – самоизоляция? Клинический психолог, профессор Елена Орестова объясняет, что самоизоляций было две. Одна – у людей, содержание жизни которых диктует навязанный внешний ритм. Проснулся – душ – завтрак – метро – работа – обед – работа – метро – душ – ужин – телевизор – заснул. Пропуски заполняются обсуждением кулинарных рецептов, туристических поездок и родни, а также перебранками и сплетнями. Людям с навязанным внешним ритмом в самоизоляции очень трудно – разве что волком выть. Тюрьма, одно слово! В таких самоизолированных сообществах, даже если это семья, относительно высок уровень домашнего насилия – надо куда-то выплескивать страх, который рождается от пустоты в уме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных