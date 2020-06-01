Конституционный пикник

Спешка с голосованием по поправкам в Конституцию вызвана стремлением власти провести его в интервале между всплеском энтузиазма – от преодоления эпидемии и парада Победы – и ухудшением настроения обывателей. Обернуться все это может снижением легитимности новой версии Конституции в глазах россиян и новым ростом заболеваемости коронавирусом в провинции.