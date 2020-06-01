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Конституционный пикник

Зачем одобрять поправки в Конституцию через неделю после парада Победы
Павел Аптекарь
Егор Алеев / ТАСС

Спешка с голосованием по поправкам в Конституцию вызвана стремлением власти провести его в интервале между всплеском энтузиазма – от преодоления эпидемии и парада Победы – и ухудшением настроения обывателей. Обернуться все это может снижением легитимности новой версии Конституции в глазах россиян и новым ростом заболеваемости коронавирусом в провинции.

Президент Владимир Путин назначил дату всероссийского голосования о поправках в Конституцию: среда, 1 июля. Он не сам, советовался с тремя женщинами: председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и сопредседателем комиссии по разработке поправок в Конституцию, директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талией Хабриевой.

1 июля едва ли возникло случайно – пройдет ровно неделя после парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие колонн родов войск и боевой техники по Красной площади будет символизировать память о разгроме нацистской Германии и, возможно, нынешнюю победу медицины, государства и народа над зловредной инфекцией, т. е. возвращение к нормальной жизни. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных