Конституционный пикник

Конституционный пикникЗачем одобрять поправки в Конституцию через неделю после парада Победы
Спешка с голосованием по поправкам в Конституцию вызвана стремлением власти провести его в интервале между всплеском энтузиазма – от преодоления эпидемии и парада Победы – и ухудшением настроения обывателей. Обернуться все это может снижением легитимности новой версии Конституции в глазах россиян и новым ростом заболеваемости коронавирусом в провинции.
Президент Владимир Путин назначил дату всероссийского голосования о поправках в Конституцию: среда, 1 июля. Он не сам, советовался с тремя женщинами: председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и сопредседателем комиссии по разработке поправок в Конституцию, директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талией Хабриевой.
1 июля едва ли возникло случайно – пройдет ровно неделя после парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие колонн родов войск и боевой техники по Красной площади будет символизировать память о разгроме нацистской Германии и, возможно, нынешнюю победу медицины, государства и народа над зловредной инфекцией, т. е. возвращение к нормальной жизни.