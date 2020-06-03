Возвращение с войны

Дискуссии среди социологов все чаще стали воспроизводить метафору «возвращения с войны». Через этот образ специалисты пытаются описать возросший запрос на новую общественную среду, перезагрузку отношений населения с властью. Правда, социолог Симон Кордонский считает, что лучше говорить о «возвращении из плена», но суть от этого не меняется. Последние замеры отчетливо показывают: большинство уже не стремится к старому докризисному миру. Фаза возврата оказалась пройденной еще в апреле, в момент острой растерянности и шока. Затем произошли существенные ценностные сдвиги.