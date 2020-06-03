Возвращение с войныКроме групп скептиков и алармистов в обществе сформировалась группа обозленных
Дискуссии среди социологов все чаще стали воспроизводить метафору «возвращения с войны». Через этот образ специалисты пытаются описать возросший запрос на новую общественную среду, перезагрузку отношений населения с властью. Правда, социолог Симон Кордонский считает, что лучше говорить о «возвращении из плена», но суть от этого не меняется. Последние замеры отчетливо показывают: большинство уже не стремится к старому докризисному миру. Фаза возврата оказалась пройденной еще в апреле, в момент острой растерянности и шока. Затем произошли существенные ценностные сдвиги.
Вот что мы видим из последних данных доклада центра «Платформа» «Возвращение с войны». Резкое снижение, до 19% опрошенных, доверия к официальным данным о кризисе и эпидемии. Остро ощущается дефицит поддержки и эмпатии власти: только 14% опрошенных уверены, что в сложной ситуации могут положиться на государство. В итоге единственным ресурсом, на который по-настоящему может рассчитывать человек, оказывается он сам.