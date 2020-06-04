«Корову по видеочату не пропальпируешь»Главный недостаток дистанционного образования – дефицит общения
70% студентов российских вузов на дистанционном обучении не хватает очного общения с сокурсниками и преподавателями. Это показал опрос, проведенный рейтинговым агентством RAEX, в котором приняли участие свыше 6000 студентов из 153 вузов России.
Проблемы переходного периода
Интенсивность общения с преподавателями из-за перехода к дистанционному формату заметно снизилась. Об этом заявили 44,7% респондентов. Их оппонентов – тех, кто считает, что взаимодействовать стало удобнее, – в два с лишним раза меньше, лишь 19,4%.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам