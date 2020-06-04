«Корову по видеочату не пропальпируешь»

Интенсивность общения с преподавателями из-за перехода к дистанционному формату заметно снизилась. Об этом заявили 44,7% респондентов. Их оппонентов – тех, кто считает, что взаимодействовать стало удобнее, – в два с лишним раза меньше, лишь 19,4%.