Где в России лучше всего готовы к кризису

Внедрение принципов ESG (Environmental, Social, Governance) в стратегии в последние годы для бизнеса стало мейнстримом. Без учета социальных и экологических рисков уже не принимается ни одно важное решение. Количество компаний, которые подписали принципы ответственного инвестирования ООН (UNPRI), в 2019 г. превысило 2300, а активы под их управлением – $86 трлн. Зеленых облигаций в мире в прошлом году выпущено более чем на $258 млрд.