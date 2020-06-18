Измерить ржавчину линейкой

Игорь Краснов, ставший в январе 2020 г. генеральным прокурором, впервые доложил Совету Федерации о состоянии законности в России, в том числе о коррупции в стране. Краснов считает, что уровень коррупции в России стабилен, а эффективность борьбы с ней увеличивается. Среднероссийский показатель – 21 дело коррупционного характера на 100 000 жителей, но, заметил генпрокурор, региональные показатели существенно различаются. По его данным, самый высокий уровень коррупции в 2019 г. был в Мордовии, Чувашии, Камчатском крае, Архангельской и Брянской областях: на 100 000 жителей зарегистрированы от 26,3 до 29,7 дела. Низок уровень коррупции в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской и Московской областях и Санкт-Петербурге: менее 10 дел на 100 000 жителей.