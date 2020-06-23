Время сверхэффективных решений

Но имеется несколько серьезных ограничений, мешающих быстрому развертыванию такой «всеобщей модернизации». Одно из них – дефицит управленческого ресурса, грамотных и активных управленцев и предпринимателей: «настоящих буйных мало». Поэтому задача – рост эффективности самих решений об эффективности. Ниже примеры, и обратите внимание – охват объекта управления полный, решения могут приниматься полуавтоматически и с точностью до элементарной единицы.