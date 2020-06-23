Время сверхэффективных решений

Время сверхэффективных решенийТри примера дешевых и простых технологий экономии ресурсов
Рост эффективности – в самом широком смысле – должен стать одним из столпов дальнейшего развития России и императивом государственной экономической политики. То же и для компаний: динамика прибыли в большинстве сегментов будет опираться не на расширение рынков, а на повышение производительности.
Но имеется несколько серьезных ограничений, мешающих быстрому развертыванию такой «всеобщей модернизации». Одно из них – дефицит управленческого ресурса, грамотных и активных управленцев и предпринимателей: «настоящих буйных мало». Поэтому задача – рост эффективности самих решений об эффективности. Ниже примеры, и обратите внимание – охват объекта управления полный, решения могут приниматься полуавтоматически и с точностью до элементарной единицы.
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