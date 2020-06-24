Уроки ковида и частный капитал

Банкротство в России – не самая приятная процедура, практика судов в последнее время складывается очень прокредиторская, а привлечь контролирующих лиц и топ-менеджмент к личной ответственности становится все проще и проще. Самый яркий пример – так называемое дело «Амурского продукта», где Верховный суд подтвердил ответственность не только контролирующих лиц, но и их наследников, – так что передать детям долг вместо активов становится все более реальным. Когда долг переходит на физическое лицо, то такое лицо несет ответственность уже всем личным имуществом.