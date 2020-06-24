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Уроки ковида и частный капитал

Сервисы, востребованные богатыми людьми в эпидемической ситуации
Николай Варгасов
Reuters

Как чувствует себя частный капитал в условиях эпидемии коронавируса? Любые движения в сфере личного благосостояния очень инерционны, подходы консервативны, а консультанты осторожны, тем не менее и здесь наблюдается определенные тенденций.

Неуправляемое банкротство

Все собственники крупных капиталов, у кого в России есть активный бизнес, а таких абсолютное большинство, в апреле – мае наблюдали печальную картину остановки бизнеса, отсутствия каких-либо доходов и непропорциональное уменьшение расходов. Падение ВВП и платежеспособного спроса, пике цен на нефть и неустойчивость мировых финансовых рынков явно не будет способствовать быстрому восстановлению показателей, существовавших до эпидемии. Платить долги в таких условиях становится все сложнее и сложнее, особенно в бизнесах с высокой долговой нагрузкой.

Банкротство в России – не самая приятная процедура, практика судов в последнее время складывается очень прокредиторская, а привлечь контролирующих лиц и топ-менеджмент к личной ответственности становится все проще и проще. Самый яркий пример – так называемое дело «Амурского продукта», где Верховный суд подтвердил ответственность не только контролирующих лиц, но и их наследников, – так что передать детям долг вместо активов становится все более реальным. Когда долг переходит на физическое лицо, то такое лицо несет ответственность уже всем личным имуществом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных