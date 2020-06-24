Уроки ковида и частный капитал

Уроки ковида и частный капиталСервисы, востребованные богатыми людьми в эпидемической ситуации
Как чувствует себя частный капитал в условиях эпидемии коронавируса? Любые движения в сфере личного благосостояния очень инерционны, подходы консервативны, а консультанты осторожны, тем не менее и здесь наблюдается определенные тенденций.
Неуправляемое банкротство
Все собственники крупных капиталов, у кого в России есть активный бизнес, а таких абсолютное большинство, в апреле – мае наблюдали печальную картину остановки бизнеса, отсутствия каких-либо доходов и непропорциональное уменьшение расходов. Падение ВВП и платежеспособного спроса, пике цен на нефть и неустойчивость мировых финансовых рынков явно не будет способствовать быстрому восстановлению показателей, существовавших до эпидемии. Платить долги в таких условиях становится все сложнее и сложнее, особенно в бизнесах с высокой долговой нагрузкой.
Банкротство в России – не самая приятная процедура, практика судов в последнее время складывается очень прокредиторская, а привлечь контролирующих лиц и топ-менеджмент к личной ответственности становится все проще и проще. Самый яркий пример – так называемое дело «Амурского продукта», где Верховный суд подтвердил ответственность не только контролирующих лиц, но и их наследников, – так что передать детям долг вместо активов становится все более реальным. Когда долг переходит на физическое лицо, то такое лицо несет ответственность уже всем личным имуществом.