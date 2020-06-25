Почему виртуальные сотовые операторы не интересны абонентам

В России через какое-то время может появиться новый виртуальный сотовый оператор (MVNO). Один из крупнейших продуктовых ритейлеров – «Магнит» ведет переговоры о его создании с Tele2. Когда этот виртуальный оператор начнет работать и чем будет отличаться от других виртуальных и реальных операторов, пока не ясно. Зато уже понятно, что виртуальные операторы, которых в России пытаются создавать уже почти 20 лет, на сотовом рынке погоды не сделали и не делают.