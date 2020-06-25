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Почему виртуальные сотовые операторы не интересны абонентам

Дешевая мобильная связь не оставляет бизнесу пространства для развития
Валерий Кодачигов

В России через какое-то время может появиться новый виртуальный сотовый оператор (MVNO). Один из крупнейших продуктовых ритейлеров – «Магнит» ведет переговоры о его создании с Tele2. Когда этот виртуальный оператор начнет работать и чем будет отличаться от других виртуальных и реальных операторов, пока не ясно. Зато уже понятно, что виртуальные операторы, которых в России пытаются создавать уже почти 20 лет, на сотовом рынке погоды не сделали и не делают.

По данным «ТМТ консалтинга», на конец прошлого года у российских виртуальных операторов было около 10 млн абонентов. На фоне более чем 250 млн подписчиков сотовой связи это, скажем так, негусто. Более половины «виртуальных» абонентов обслуживает «дочка» «Мегафона» «Скартел», работающая под брендом Yota.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных