Почему виртуальные сотовые операторы не интересны абонентам

Почему виртуальные сотовые операторы не интересны абонентамДешевая мобильная связь не оставляет бизнесу пространства для развития
В России через какое-то время может появиться новый виртуальный сотовый оператор (MVNO). Один из крупнейших продуктовых ритейлеров – «Магнит» ведет переговоры о его создании с Tele2. Когда этот виртуальный оператор начнет работать и чем будет отличаться от других виртуальных и реальных операторов, пока не ясно. Зато уже понятно, что виртуальные операторы, которых в России пытаются создавать уже почти 20 лет, на сотовом рынке погоды не сделали и не делают.
По данным «ТМТ консалтинга», на конец прошлого года у российских виртуальных операторов было около 10 млн абонентов. На фоне более чем 250 млн подписчиков сотовой связи это, скажем так, негусто. Более половины «виртуальных» абонентов обслуживает «дочка» «Мегафона» «Скартел», работающая под брендом Yota.