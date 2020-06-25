Верните старую конституцию

Верните старую конституциюРазбор методических рекомендаций по агитации за Александра Лукашенко
8 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, события развиваются стремительно. Уже второй кандидат в президенты – Виктор Бабарико – арестован. Прямо перед его задержанием по сети распространилось его видеообращение, где он предлагает всей белорусской оппозиции организовать референдум с целью вернуть старую конституцию страны, какой она была до 1996 г. (когда президент Белоруссии Александр Лукашенко получил возможность оставаться президентом страны фактически пожизненно).
Месяц продолжаются необычные массовые мирные акции: белорусы выстраиваются в очереди, чтобы отдать подпись за независимого кандидата, и эти очереди превращаются в километровые манифестации в центрах городов. Очередь стала поистине символом «белорусской весны».
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