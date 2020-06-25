Верните старую конституцию

8 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, события развиваются стремительно. Уже второй кандидат в президенты – Виктор Бабарико – арестован. Прямо перед его задержанием по сети распространилось его видеообращение, где он предлагает всей белорусской оппозиции организовать референдум с целью вернуть старую конституцию страны, какой она была до 1996 г. (когда президент Белоруссии Александр Лукашенко получил возможность оставаться президентом страны фактически пожизненно).