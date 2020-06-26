Почему у банков не будет кризиса плохих долгов

Во время кризисов 2009–2010 и 2014–2015 гг. пролонгации или реструктуризации корпоративных кредитов увеличивались в разы, доходя до четверти всего кредитного портфеля юрлиц, при том что в мирное время они составляют не более 10%. Однако этот скачок происходил лишь в сегменте корпораций: банки всеми силами старались не допустить их выхода на просрочку, поэтому пролонгации могли тянуться годами. Классический пример – «Трансаэро», кредиты которой пролонгировались даже тогда, когда было очевидно, что компания – банкрот. С малым бизнесом обходились по формуле «умерла, так умерла»: банки практически никогда (кроме единичных случаев) не предоставляли каникулы и не реструктуризировали кредиты малым предприятиям. Пролонгации составляли не более 1% от портфеля. Поэтому, как только начинался кризис, малый бизнес немедленно выходил на просрочку и качество этих портфелей резко падало.