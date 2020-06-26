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Почему у банков не будет кризиса плохих долгов

Ожидания масштабных проблем осенью не стоит принимать всерьез
Павел Самиев , гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»
Андрей Гордеев / Ведомости

Основное отличие нынешнего кризиса от тех, которые банки уже пережили (впрочем, не все банки и не все кризисы), в том, что по его итогам портфель плохих долгов в целом по системе увеличится не столь кардинально, чтобы это стало нерешаемой проблемой для отрасли. Причина в масштабной реструктуризации банками проблемных кредитов – как по собственным программам, так и в рамках объявленных властями кредитных каникул для бизнеса и граждан. Кроме того, крупный бизнес практически не пострадал от пандемии, за исключением разве что сектора строительства, но и его проблемы решаются, в частности за счет запущенной государственной программы льготной ипотеки.

Во время кризисов 2009–2010 и 2014–2015 гг. пролонгации или реструктуризации корпоративных кредитов увеличивались в разы, доходя до четверти всего кредитного портфеля юрлиц, при том что в мирное время они составляют не более 10%. Однако этот скачок происходил лишь в сегменте корпораций: банки всеми силами старались не допустить их выхода на просрочку, поэтому пролонгации могли тянуться годами. Классический пример – «Трансаэро», кредиты которой пролонгировались даже тогда, когда было очевидно, что компания – банкрот. С малым бизнесом обходились по формуле «умерла, так умерла»: банки практически никогда (кроме единичных случаев) не предоставляли каникулы и не реструктуризировали кредиты малым предприятиям. Пролонгации составляли не более 1% от портфеля. Поэтому, как только начинался кризис, малый бизнес немедленно выходил на просрочку и качество этих портфелей резко падало.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных