Две депортации: японская в США и немецкая в СССР

Первые японские эмигранты прибыли на Гавайи и на Восточное побережье Тихого океана за 60 лет до Перл-Харбора – в 1891 г. Этих первых иммигрантов – исcеи – влекло то же, что и всех остальных: свобода, как личная, так и экономическая, и надежда на лучшую жизнь в скором будущем. Уже к 1910 г. таких исcеи было уже 100 000. Их не отвращали ни рогатки, что ставила им американская бюрократия, например, в получении американского гражданства, ни антияпонская истерическая кампания, которую повели против них американские расисты (Американский легион, Лига за исключение японцев и др.). Возможности для продолжения японской иммиграции были перекрыты при президенте Рузвельте еще в 1924 г. Но иссеи искали и находили лазейки, а в США появились и нисcеи: японцы – американские граждане, они родились в США.