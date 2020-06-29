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Две депортации: японская в США и немецкая в СССР

Разная судьба людей, по национальности относившихся к странам-агрессорам
Павел Полян , историк
ekabu.ru

7 декабря 1941 г. Япония атаковала военно-морскую базу в Перл-Харборе, что на Гавайях. США объявили агрессору войну. В первые пять дней войны были арестованы или интернированы около 2100 этнических японцев – как подозрительные по шпионажу, а 16 февраля – еще почти 2200 человек.

Первые японские эмигранты прибыли на Гавайи и на Восточное побережье Тихого океана за 60 лет до Перл-Харбора – в 1891 г. Этих первых иммигрантов – исcеи – влекло то же, что и всех остальных: свобода, как личная, так и экономическая, и надежда на лучшую жизнь в скором будущем. Уже к 1910 г. таких исcеи было уже 100 000. Их не отвращали ни рогатки, что ставила им американская бюрократия, например, в получении американского гражданства, ни антияпонская истерическая кампания, которую повели против них американские расисты (Американский легион, Лига за исключение японцев и др.). Возможности для продолжения японской иммиграции были перекрыты при президенте Рузвельте еще в 1924 г. Но иссеи искали и находили лазейки, а в США появились и нисcеи: японцы – американские граждане, они родились в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных