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Налоги ниже, проблемы те же

Для высокотехнологического бизнеса критически важно отсутствие коррупции
Рубен Ениколопов , экономист, ректор Российской экономической школы
Андрей Гордеев / Ведомости

Бывшие какое-то время модными разговоры о росте российской экономики за счет развития технологий и инноваций в последнее время слегка поутихли. Амбициозные планы, заложенные во многих официальных документах, так и остались на бумаге. Вместо обещанного роста в последние годы наблюдалось сокращение в экономике доли высокотехнологичного сектора. Так, доля инновационных товаров и услуг сократилась с 9,1% в 2013 г. до 6,5% в 2018 г.

Анонсированные на прошлой неделе льготы для компаний IT-сферы в виде существенного снижения страховых взносов и налога на прибыль вновь привлекли внимание к теме форсированного развития этого сектора экономики. Правда, прилив энтузиазма от президентских радостных новостей длился недолго. Уже на следующий день плохой боярин в лице Минкомсвязи объявил о планах вернуть НДС на продажу программного обеспечения. В очередной раз вместо снижения налоговой нагрузки на экономику правительство решило произвести налоговый маневр, который изменяет структуру налогов, но не их общую стоимость для бизнеса. В результате какие-то игроки оказываются в выигрыше, какие-то – в проигрыше, но существенных изменений в привлекательности IT-отрасли в целом с точки зрения налогов, по-видимому, не произойдет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных