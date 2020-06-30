Налоги ниже, проблемы те же

Анонсированные на прошлой неделе льготы для компаний IT-сферы в виде существенного снижения страховых взносов и налога на прибыль вновь привлекли внимание к теме форсированного развития этого сектора экономики. Правда, прилив энтузиазма от президентских радостных новостей длился недолго. Уже на следующий день плохой боярин в лице Минкомсвязи объявил о планах вернуть НДС на продажу программного обеспечения. В очередной раз вместо снижения налоговой нагрузки на экономику правительство решило произвести налоговый маневр, который изменяет структуру налогов, но не их общую стоимость для бизнеса. В результате какие-то игроки оказываются в выигрыше, какие-то – в проигрыше, но существенных изменений в привлекательности IT-отрасли в целом с точки зрения налогов, по-видимому, не произойдет.