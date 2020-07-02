Неусвоенный экоурок

Неусвоенный экоурокКому мешает экологическая экспертиза
Депутаты Госдумы готовят ко второму чтению законопроект, часть статей которого нанесет непоправимый ущерб природе, нарушит конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и может негативно отразиться на их здоровье. Финансовые выгоды, на которые рассчитывают авторы законопроекта, могут обернуться неприятными последствиями и многомиллиардными денежными потерями.
Цель законопроекта – увеличить пропускную способность Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей: по замыслу авторов он должен ускорить строительство транспортных объектов и это важная государственная задача. Но депутаты вышли за рамки транспортной инфраструктуры и привнесли в законопроект статью, которой в очередной раз предлагается исключить из перечня объектов государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) все, что связанно с капитальным строительством. Фактически это означает отмену механизма ГЭЭ.