Лоялисты, «протестанты», айтишники, ЛГБТ, элиты

Могли ли протестно настроенные слои населения перебороть тренд? В ответе на этот вопрос лучше вынести за скобки тему административных возможностей системы, контроля за телеканалами и региональными администрациями. Опыт быстрых трансформаций в других странах показывает, что при перегреве системы все предохранители летят, механизмы контроля не срабатывают. Но группам протеста не хватило сегодня и организационного, и концептуального ресурса. Или, если коротко, им не хватило осознания своей идентичности.