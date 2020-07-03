Поправки к дистанционному образованию

Поправки к дистанционному образованиюСемь вопросов к новому законопроекту
Госдума рассматривает законопроект о дистанционном образовании – точнее, поправки в закон об образовании, который и сейчас устанавливает возможность электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Законопроект разграничивает полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования: первое устанавливает правила в среднем и профессиональном образовании, второе – в высшем.
Пандемия 2020 г. выявила пробелы в законодательном регулировании образования – в частности, сложности электронного обучения и внедрения дистанционных образовательных технологий. Значит, целью принятия законопроекта должно стать оперативное устранение правовых пробелов и коллизий в этих областях. Но в законопроекте не удалось определить и законодательно закрепить ответы на возникающие вопросы.