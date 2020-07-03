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Поправки к дистанционному образованию

Семь вопросов к новому законопроекту
Анна Хрусталева , управляющий партнер Gravity Recruitment
Чтобы учиться дистанционно, надо устранить правовые пробелы в законе об образовании /РИА Новости

Госдума рассматривает законопроект о дистанционном образовании – точнее, поправки в закон об образовании, который и сейчас устанавливает возможность электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Законопроект разграничивает полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования: первое устанавливает правила в среднем и профессиональном образовании, второе – в высшем.

Пандемия 2020 г. выявила пробелы в законодательном регулировании образования – в частности, сложности электронного обучения и внедрения дистанционных образовательных технологий. Значит, целью принятия законопроекта должно стать оперативное устранение правовых пробелов и коллизий в этих областях. Но в законопроекте не удалось определить и законодательно закрепить ответы на возникающие вопросы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных