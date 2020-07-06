Просрочка на каникулах

Просрочка на каникулахМалый бизнес дождался реструктуризаций
Раньше в периоды кризисов малому бизнесу в реструктуризации отказывали и доля просроченных кредитов резко росла. В кризисные периоды 2009–2009 или 2014–2015 гг. финансовые власти основное внимание уделяли банкам и уже через них транслировали помощь в реальный сектор. Львиную долю этого финансирования получали, разумеется, крупнейшие корпоративные заемщики. Они же могли рассчитывать и на реструктуризации кредитов. Малым предприятиям пролонгации и реструктуризации обычно не предлагали, отсюда и рост просрочки.
В этом году ситуация иная: малый и средний бизнес впервые получил право на кредитные каникулы, закрепленное на законодательном уровне. В свою очередь, Банк России позволил банкам не учитывать эти реструктуризации и пролонгации кредитов для оценки платежеспособности заемщиков и, соответственно, увеличивать резервы по таким кредитам. И сами банки даже начали предлагать малым заемщикам свои программы реструктуризаций (в основном кредитные каникулы, составляющие 67% всех реструктуризаций).