Просрочка на каникулах

Раньше в периоды кризисов малому бизнесу в реструктуризации отказывали и доля просроченных кредитов резко росла. В кризисные периоды 2009–2009 или 2014–2015 гг. финансовые власти основное внимание уделяли банкам и уже через них транслировали помощь в реальный сектор. Львиную долю этого финансирования получали, разумеется, крупнейшие корпоративные заемщики. Они же могли рассчитывать и на реструктуризации кредитов. Малым предприятиям пролонгации и реструктуризации обычно не предлагали, отсюда и рост просрочки.