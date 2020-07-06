Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Просрочка на каникулах

Малый бизнес дождался реструктуризаций
Павел Самиев , гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»
Андрей Гордеев / Ведомости

Раньше в периоды кризисов малому бизнесу в реструктуризации отказывали и доля просроченных кредитов резко росла. В кризисные периоды 2009–2009 или 2014–2015 гг. финансовые власти основное внимание уделяли банкам и уже через них транслировали помощь в реальный сектор. Львиную долю этого финансирования получали, разумеется, крупнейшие корпоративные заемщики. Они же могли рассчитывать и на реструктуризации кредитов. Малым предприятиям пролонгации и реструктуризации обычно не предлагали, отсюда и рост просрочки.

В этом году ситуация иная: малый и средний бизнес впервые получил право на кредитные каникулы, закрепленное на законодательном уровне. В свою очередь, Банк России позволил банкам не учитывать эти реструктуризации и пролонгации кредитов для оценки платежеспособности заемщиков и, соответственно, увеличивать резервы по таким кредитам. И сами банки даже начали предлагать малым заемщикам свои программы реструктуризаций (в основном кредитные каникулы, составляющие 67% всех реструктуризаций).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных