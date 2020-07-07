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Простительное поощрение терроризма

Дело Светланы Прокопьевой и его европейские аналоги
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор

Суд приговорил журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 000 руб. по обвинению в «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК). Судья признал журналистку виновной в том, что она совершила «оправдание терроризма», когда в 2018 г. зачитала в эфире «Эха Москвы во Пскове», а затем опубликовала на сайте издания «Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах подростка Михаила Жлобицкого, который взорвал себя в здании УФСБ по Архангельской области. Журналистка связала теракт с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам, сфабрикованными уголовными делами и невозможностью россиян законно отстоять свои права. В последнем слове Прокопьева сказала, что ее задача была в том, чтобы попытаться найти причины, по которым «возник этот нездоровый, ненормальный теракт». Прокуратура требовала приговорить ее к шести годам лишения свободы и запрету заниматься журналистикой на четыре года.

Перед приговором многие российские журналисты высказались о деле, сочтя его «сфабрикованным и необоснованным». Коллеги по цеху говорили про дело Прокопьевой, что это «удар по каждому из нас», что «нельзя судить за слова, за мнения, за мысли, за попытку разобраться, в чем дело», что это дело является попыткой взять всех прогрессивных журналистов России «за горло» и «заставить их служить режиму».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных