Простительное поощрение терроризма

Суд приговорил журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 000 руб. по обвинению в «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК). Судья признал журналистку виновной в том, что она совершила «оправдание терроризма», когда в 2018 г. зачитала в эфире «Эха Москвы во Пскове», а затем опубликовала на сайте издания «Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах подростка Михаила Жлобицкого, который взорвал себя в здании УФСБ по Архангельской области. Журналистка связала теракт с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам, сфабрикованными уголовными делами и невозможностью россиян законно отстоять свои права. В последнем слове Прокопьева сказала, что ее задача была в том, чтобы попытаться найти причины, по которым «возник этот нездоровый, ненормальный теракт». Прокуратура требовала приговорить ее к шести годам лишения свободы и запрету заниматься журналистикой на четыре года.