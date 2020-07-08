Вся Россия – наш Эфрос

Формальная биография великого режиссера известна всем, кто нормально помнит слово «Эфрос». Приведу ее лишь пунктиром, для порядка. Родился в июне 1925-го в Харькове, в Москве начинал в Центральном детском театре, в 1963–1967 гг. был главным режиссером Театра им. Ленинского комсомола, откуда уволен, после чего Театр на Малой Бронной. В 1984-м, после эмиграции Юрия Любимова, возглавил – как пришлось и потом выяснилось, очень ненадолго – Театр на Таганке. Умер в январе 1987-го, 61 года от роду.