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Вся Россия – наш Эфрос

Три заслуги великого режиссера перед русским театром и театральной историей
Станислав Белковский
Wikipedia

Намедни случился мистический театральный юбилей: исполнилось 95 лет Анатолию Эфросу. 

Формальная биография великого режиссера известна всем, кто нормально помнит слово «Эфрос». Приведу ее лишь пунктиром, для порядка. Родился в июне 1925-го в Харькове, в Москве начинал в Центральном детском театре, в 1963–1967 гг. был главным режиссером Театра им. Ленинского комсомола, откуда уволен, после чего Театр на Малой Бронной. В 1984-м, после эмиграции Юрия Любимова, возглавил – как пришлось и потом выяснилось, очень ненадолго – Театр на Таганке. Умер в январе 1987-го, 61 года от роду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных