Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Самые новые левые

Ждет ли нас «красный ИГИЛ»?
Алексей Сахнин , публицист
Евгений Разумный / Ведомости

В июне 2020 г. в России возбудили первое уголовное дело по экстремистской статье против «граждан СССР». Эти люди, не признающие легитимность РФ, создали одно из самых массовых движений в стране с десятками тысяч активных членов. «Граждан СССР» считали безобидной эскапистской сектой, которая печатала паспорта советского образца и не выходила за пределы своей конспирологической реальности в интернете. Но только за весну и начало лета этого года правоохранители возбудили против них более 10 уголовных дел. А самым ярким их демаршем стали апрельские протесты во Владикавказе, организованные оперным певцом Вадимом Чельдиевым. «Я призываю все народы, все города, все республики присоединиться к акту неповиновения этой власти, чтобы вернуть правовое поле Советского Союза!» – говорил он в своем ролике на YouTube, который посмотрело более полумиллиона зрителей.

Крупнейший социальный протест организовали не компартия или другие профессиональные оппозиционеры, а маргинальное уравнительное движение, построенное на экзотической утопии. Нечто подобное все чаще происходит по всему миру. Место традиционных левых в социальном протесте занимают странные народные движения с эклектической идеологией.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных