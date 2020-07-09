Самые новые левые

В июне 2020 г. в России возбудили первое уголовное дело по экстремистской статье против «граждан СССР». Эти люди, не признающие легитимность РФ, создали одно из самых массовых движений в стране с десятками тысяч активных членов. «Граждан СССР» считали безобидной эскапистской сектой, которая печатала паспорта советского образца и не выходила за пределы своей конспирологической реальности в интернете. Но только за весну и начало лета этого года правоохранители возбудили против них более 10 уголовных дел. А самым ярким их демаршем стали апрельские протесты во Владикавказе, организованные оперным певцом Вадимом Чельдиевым. «Я призываю все народы, все города, все республики присоединиться к акту неповиновения этой власти, чтобы вернуть правовое поле Советского Союза!» – говорил он в своем ролике на YouTube, который посмотрело более полумиллиона зрителей.