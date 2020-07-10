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Размещать резервы некуда

Эталонных активов в настоящий момент на рынке не осталось
Антон Табах , управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА»
Андрей Гордеев / Ведомости

Для стороннего наблюдателя международные резервы ЦБ напоминают «неразменный рубль» из сказок. В июне они опять, третий месяц подряд, выросли – на $2,7 млрд до $568,9 млрд. При этом только Минфин в это время продал в рамках бюджетного правила около $6,7 млрд. Портфель облигаций в долларах, резко сокращенный в 2018 г. после усиления санкционных рисков, вырос, портфель в юанях несколько подешевел, но существенную часть роста дало золото, доля которого в резервах в последние годы растет – за счет увеличения как объема покупок, так и цен. Только за II квартал стоимость золота в резервах выросла на $11 млрд до $130,8 млрд – т. е. до рекордных 23% от всех резервов.

Рост резервов, конечно, радует глаз, но и вызывает вопросы. Традиционно критериями для вложений средств резервов действовала триада «надежность – ликвидность – доходность», причем доходность находится именно на последнем месте. Только самые надежные по кредитному качеству и ликвидности рынка активы достойны быть представленными в резервах. Однако чем дальше, тем больше обнаруживается, что активов, соответствующих всем общепринятым критериям, просто нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных