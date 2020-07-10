Размещать резервы некуда

Для стороннего наблюдателя международные резервы ЦБ напоминают «неразменный рубль» из сказок. В июне они опять, третий месяц подряд, выросли – на $2,7 млрд до $568,9 млрд. При этом только Минфин в это время продал в рамках бюджетного правила около $6,7 млрд. Портфель облигаций в долларах, резко сокращенный в 2018 г. после усиления санкционных рисков, вырос, портфель в юанях несколько подешевел, но существенную часть роста дало золото, доля которого в резервах в последние годы растет – за счет увеличения как объема покупок, так и цен. Только за II квартал стоимость золота в резервах выросла на $11 млрд до $130,8 млрд – т. е. до рекордных 23% от всех резервов.