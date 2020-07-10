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Старость во время и после COVID

Общество разучилось справляться с проблемами пожилых людей
Мария Макушева , гендиректор Центра социального проектирования «Платформа»
TASS

Кризис, вызванный COVID-19, показал, что общество готово идти на большие ограничения ради пожилых людей. Они оказались самой уязвимой группой – и по состоянию здоровья, и в связи с нишами, занимаемыми на рынке труда, и из-за того, что основным инструментом адаптации стал онлайн, в который старшее поколение интегрируется хуже.

Как изменится положение пожилых после эпидемии, какие проблемы обострятся? Надо в первую очередь сказать, что демографическая группа «старше 60» гораздо разнообразнее любой другой. Даже в первом приближении выделяют «молодых старых» – тех, кто сохраняет высокий трудовой и личностный потенциал, и «старых старых» – кому требуется регулярная помощь или уход. С этими группами связано две проблемы, с которыми общество пока не научилось справляться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных