Старость во время и после COVID

Как изменится положение пожилых после эпидемии, какие проблемы обострятся? Надо в первую очередь сказать, что демографическая группа «старше 60» гораздо разнообразнее любой другой. Даже в первом приближении выделяют «молодых старых» – тех, кто сохраняет высокий трудовой и личностный потенциал, и «старых старых» – кому требуется регулярная помощь или уход. С этими группами связано две проблемы, с которыми общество пока не научилось справляться.