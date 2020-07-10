Старость во время и после COVID

Старость во время и после COVIDОбщество разучилось справляться с проблемами пожилых людей
Кризис, вызванный COVID-19, показал, что общество готово идти на большие ограничения ради пожилых людей. Они оказались самой уязвимой группой – и по состоянию здоровья, и в связи с нишами, занимаемыми на рынке труда, и из-за того, что основным инструментом адаптации стал онлайн, в который старшее поколение интегрируется хуже.
Как изменится положение пожилых после эпидемии, какие проблемы обострятся? Надо в первую очередь сказать, что демографическая группа «старше 60» гораздо разнообразнее любой другой. Даже в первом приближении выделяют «молодых старых» – тех, кто сохраняет высокий трудовой и личностный потенциал, и «старых старых» – кому требуется регулярная помощь или уход. С этими группами связано две проблемы, с которыми общество пока не научилось справляться.