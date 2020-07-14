Решается судьба мозаик Святой Софии

Решается судьба мозаик Святой СофииХристианские изображения мешают проведению исламских богослужений
«Генеральный директор ЮНЕСКО выражает глубокое сожаление в связи с принятым без предварительного обсуждения решением турецких властей изменить статус собора Святой Софии <...> ЮНЕСКО должна быть заблаговременно уведомлена о любых подобных изменениях, которые в случае необходимости рассматриваются комитетом всемирного наследия».
В заявлении специализированной организации ООН по вопросам образования, науки и культуры чувствуется неприкрытая обида. Но дело не только в том, что, решая политические вопросы, опять забыли посоветоваться с музейным сообществом.
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