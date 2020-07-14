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Решается судьба мозаик Святой Софии

Христианские изображения мешают проведению исламских богослужений
Ведомости
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«Генеральный директор ЮНЕСКО выражает глубокое сожаление в связи с принятым без предварительного обсуждения решением турецких властей изменить статус собора Святой Софии <...> ЮНЕСКО должна быть заблаговременно уведомлена о любых подобных изменениях, которые в случае необходимости рассматриваются комитетом всемирного наследия».

В заявлении специализированной организации ООН по вопросам образования, науки и культуры чувствуется неприкрытая обида. Но дело не только в том, что, решая политические вопросы, опять забыли посоветоваться с музейным сообществом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных