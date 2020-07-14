Забастовка курьеров Delivery Club высветила один из главных социальных конфликтов

Забастовка охватила лишь несколько сотен человек из почти 60-тысячной армии московских курьеров, но вскрыла одну из самых горячих проблем в социальном ландшафте страны – стремительный рост прекарной занятости, связанный с «экономикой платформ». Это самый динамичный сегмент на рынке труда по всему миру. Декан социологического факультета РГГУ Жан Тощенко оценивает численность прекариата в 30–40% трудоспособного населения.