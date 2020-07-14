Забастовка курьеров Delivery Club высветила один из главных социальных конфликтов

Забастовка курьеров Delivery Club высветила один из главных социальных конфликтовОни оказались в положении забытых героев Горького и Гиляровского
Причиной конфликта в Delivery Club стала невыплата зарплаты примерно 300 курьерам. Компания отреагировала быстро, сразу объявив, что долги будут погашены, но этого оказалось недостаточно.
Забастовка охватила лишь несколько сотен человек из почти 60-тысячной армии московских курьеров, но вскрыла одну из самых горячих проблем в социальном ландшафте страны – стремительный рост прекарной занятости, связанный с «экономикой платформ». Это самый динамичный сегмент на рынке труда по всему миру. Декан социологического факультета РГГУ Жан Тощенко оценивает численность прекариата в 30–40% трудоспособного населения.
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