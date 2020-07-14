Депозиты будут выглядеть доходнее

Депозиты будут выглядеть доходнееЗачем ЦБ меняет методику расчета средней максимальной ставки
Средняя максимальная ставка по депозитам физических лиц в 10 крупнейших российских банках снизилась до рекордных значений за всю историю наблюдений, составив по итогам третьей декады июня 4,8% годовых в рублях.
Очень вероятно, что она продолжит снижение и дальше, хотя, конечно, до минимальных «околонулевых» уровней стран зоны евро дело не дойдет. К тому же в России сама возможность вкладчика платить банку за средства на депозите прямо запрещена законом. Но снижение ключевой ставки влечет за собой движение вниз и депозитных ставок с очень небольшим лагом, а значит, к осени мы можем увидеть среднюю максимальную ближе к 4%.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам