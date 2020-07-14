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Депозиты будут выглядеть доходнее

Зачем ЦБ меняет методику расчета средней максимальной ставки
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя максимальная ставка по депозитам физических лиц в 10 крупнейших российских банках снизилась до рекордных значений за всю историю наблюдений, составив по итогам третьей декады июня 4,8% годовых в рублях.

Очень вероятно, что она продолжит снижение и дальше, хотя, конечно, до минимальных «околонулевых» уровней стран зоны евро дело не дойдет. К тому же в России сама возможность вкладчика платить банку за средства на депозите прямо запрещена законом. Но снижение ключевой ставки влечет за собой движение вниз и депозитных ставок с очень небольшим лагом, а значит, к осени мы можем увидеть среднюю максимальную ближе к 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных