Депозиты будут выглядеть доходнее

Очень вероятно, что она продолжит снижение и дальше, хотя, конечно, до минимальных «околонулевых» уровней стран зоны евро дело не дойдет. К тому же в России сама возможность вкладчика платить банку за средства на депозите прямо запрещена законом. Но снижение ключевой ставки влечет за собой движение вниз и депозитных ставок с очень небольшим лагом, а значит, к осени мы можем увидеть среднюю максимальную ближе к 4%.