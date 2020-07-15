Промышленная политика вместо структурных реформ

Промышленная политика вместо структурных реформВ чем не прав Алексей Кудрин
В минувшую субботу председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своей лекции перед выпускникам Российской экономической школы сказал, что страна в застое, а причина этого – недостаточность структурных реформ и зависимость нашей экономики от экспорта сырья.
Переиначивая Остапа Бендера, сообщу: пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что, например, я против реформ. А вместе со мной целый ряд очень уважаемых государственных людей. Вот как они говорили.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам