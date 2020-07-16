Протесты вспыхивают спонтанно, на эмоциях, их невозможно предвидеть. В отличие от экологического кейса «Норникеля» здесь сложно определить точку ответственности – у каждой стороны свое понимание правды. Такие конфликты быстро уходят из социальной памяти, однако по мере их накопления в обществе остаются микротрещины, которые повышают его хрупкость. Они воспроизводят комплекс Робин Гуда и Че Гевары. Массовые реакции поддерживают тех, кто против – «системы», «корпораций», «олигархов». Общество ищет героя, даже если это герой с кайлом; протестующий прав потому, что он протестует.