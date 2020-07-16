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Герой с кайлом

Почему люди поддерживают тех, кто против
Алексей Фирсов
РИА Новости

В регионах прошла серия микробунтов «на производстве». В разгар эпидемии митинговали вахтовики на приисках «Полюса», в июле забастовку объявили курьеры Delivery Club, а вахтовики из Средней Азии, нанятые на строительство Амурского ГПЗ, разгромили офис подрядной организации и продуктовую лавку.

Протесты вспыхивают спонтанно, на эмоциях, их невозможно предвидеть. В отличие от экологического кейса «Норникеля» здесь сложно определить точку ответственности – у каждой стороны свое понимание правды. Такие конфликты быстро уходят из социальной памяти, однако по мере их накопления в обществе остаются микротрещины, которые повышают его хрупкость. Они воспроизводят комплекс Робин Гуда и Че Гевары. Массовые реакции поддерживают тех, кто против – «системы», «корпораций», «олигархов». Общество ищет героя, даже если это герой с кайлом; протестующий прав потому, что он протестует.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных