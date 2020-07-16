Рост жилищного строительства может обернуться проблемой

Рост жилищного строительства может обернуться проблемойОн усилит концентрацию недвижимости в руках имущего меньшинства
Обещание Владимира Путина «впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос» прозвучало как программа его «обнуленного» правления.
В России комнат на 20% меньше, чем людей, и всего 25 кв. м (в Москве – 22) жилья на человека. В Европе – более 40, в США и Канаде – 70 с лишним. 45% россиян хотят улучшить свои жилищные условия. Решение этой проблемы вполне тянет на статус «программы десятилетия». Но третья путинская программа – после «подъема с колен» в нулевые и «собирания земель» в десятые – рискует остаться несбывшейся утопией.
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