Рост жилищного строительства может обернуться проблемой

В России комнат на 20% меньше, чем людей, и всего 25 кв. м (в Москве – 22) жилья на человека. В Европе – более 40, в США и Канаде – 70 с лишним. 45% россиян хотят улучшить свои жилищные условия. Решение этой проблемы вполне тянет на статус «программы десятилетия». Но третья путинская программа – после «подъема с колен» в нулевые и «собирания земель» в десятые – рискует остаться несбывшейся утопией.