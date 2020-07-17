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Москва стала управлять национальным дискурсом

Это очень не нравится регионам
Алексей Фирсов
Плакат на здании правительства Хабаровского края /Сергей Мингазов / Ведомости

Протесты в Хабаровске оформились вокруг идеи «Москва, оставь нас в покое!». Главным мотивом выступлений людей стал не столько арест губернатора, сколько раздражение от того, что судьба региона решается за его пределами.

Образ Москвы может быть разным. Она может, например, представляться надменным федеральным центром. Или ассоциироваться с «Камазами» со столичным мусором. Или с потоком столичных жителей, разносящих опасный вирус. Или с московской компанией, покрывшей мазутом таймырскую тундру. Но одновременно это и мегаполис, куда уехал работать сосед или отправился учиться ребенок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных