Москва стала управлять национальным дискурсом

Образ Москвы может быть разным. Она может, например, представляться надменным федеральным центром. Или ассоциироваться с «Камазами» со столичным мусором. Или с потоком столичных жителей, разносящих опасный вирус. Или с московской компанией, покрывшей мазутом таймырскую тундру. Но одновременно это и мегаполис, куда уехал работать сосед или отправился учиться ребенок.