Москва стала управлять национальным дискурсом

Москва стала управлять национальным дискурсомЭто очень не нравится регионам
Протесты в Хабаровске оформились вокруг идеи «Москва, оставь нас в покое!». Главным мотивом выступлений людей стал не столько арест губернатора, сколько раздражение от того, что судьба региона решается за его пределами.
Образ Москвы может быть разным. Она может, например, представляться надменным федеральным центром. Или ассоциироваться с «Камазами» со столичным мусором. Или с потоком столичных жителей, разносящих опасный вирус. Или с московской компанией, покрывшей мазутом таймырскую тундру. Но одновременно это и мегаполис, куда уехал работать сосед или отправился учиться ребенок.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам