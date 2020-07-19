Использование видеосвязи превращает суд в кино про суд

Во время действия ограничений, вызванных коронавирусом, судебная система столкнулась с серьезной проблемой. Стороны не могли участвовать в заседаниях, а откладывание разбирательств привело бы к задержкам на многие месяцы. Тогда Верховный суд принял решение, что суды могут проводить заседания с использованием видеосвязи: участвовать в процессе теперь можно не выходя из дома или рабочего кабинета, достаточно иметь интернет и видеокамеру. Теперь заседания в таком формате проводят уже около 90 арбитражных судов, а количество проведенных онлайн-заседаний исчисляется тысячами.