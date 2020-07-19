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Использование видеосвязи превращает суд в кино про суд

Важно не упростить работу судов, а служить тем, кто обратился к ним за защитой
Рустем Ахметшин Арсений Щербинин
РИА Новости

Во время действия ограничений, вызванных коронавирусом, судебная система столкнулась с серьезной проблемой. Стороны не могли участвовать в заседаниях, а откладывание разбирательств привело бы к задержкам на многие месяцы. Тогда Верховный суд принял решение, что суды могут проводить заседания с использованием видеосвязи: участвовать в процессе теперь можно не выходя из дома или рабочего кабинета, достаточно иметь интернет и видеокамеру. Теперь заседания в таком формате проводят уже около 90 арбитражных судов, а количество проведенных онлайн-заседаний исчисляется тысячами.

Нововведение в целом позитивно воспринято юридическим сообществом. Но есть нюансы: в каком-то суде камера была установлена так, что стороны видели стену, а не судью, у других звук прерывался и аргументы оппонентов адвокат просто не слышал. Однажды звук выключился полностью, и судья предложила пообщаться в чате. А другой судья просто выключил видео: «А зачем вам оно, звук же есть».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных