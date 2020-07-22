«Стратегия инновационного развития» провалилась

Цифровизация, искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникации и т. д. – по сути, это одни из многих направлений инновационного развития, и, по идее, они должны быть упакованы в более широкую стратегическую рамку (вряд ли можно серьезно относиться к утверждениям, что теперь будет только одна сплошная цифровизация и другие направления инновационного развития, да и само оно в целом не заслуживают пристального внимания). И если кто-то задумается о создании новой инновационной стратегии России, то, когда он будет писать целевые и очень инновационные показатели на, допустим, 2030 год, сначала стоит посмотреть, что в далеком 2011-м планировалось достичь на сегодня.