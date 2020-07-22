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«Стратегия инновационного развития» провалилась

Новую стратегию лучше пока не писать
Дан Медовников , директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Проблема инновационной политики в том, что она носит надстроечный характер. Если не выстроены базовые политики – финансовая, промышленная, технологическая, научная, – тонкая инновационная настройка экономики не получится /Андрей Махонин / Ведомости

В этом году должна завершиться реализация «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.», утвержденной 8 декабря 2011 г. Это, конечно, не единственный документ стратегического характера, срок реализации которого заканчивается в этом году, но он кажется особо примечательным на фоне появившихся после него многочисленных стратегий, программ и дорожных карт (некоторые принимаются прямо в эти дни), которые так или иначе связаны с инновационной сферой.

Цифровизация, искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникации и т. д. – по сути, это одни из многих направлений инновационного развития, и, по идее, они должны быть упакованы в более широкую стратегическую рамку (вряд ли можно серьезно относиться к утверждениям, что теперь будет только одна сплошная цифровизация и другие направления инновационного развития, да и само оно в целом не заслуживают пристального внимания). И если кто-то задумается о создании новой инновационной стратегии России, то, когда он будет писать целевые и очень инновационные показатели на, допустим, 2030 год, сначала стоит посмотреть, что в далеком 2011-м планировалось достичь на сегодня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных